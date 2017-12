Referéndum vecinal frustrado en Costacabana por el huerto urbano

Las varias reuniones mantenidas por el concejal de Agricultura en representación del Ayuntamiento de Almería con los vecinos de Costacabana no han acabado por allanar el terreno ante la negativa de una parte de los residentes del barrio a tener junto a sus casas el anunciado primer huerto urbano municipal de la ciudad. La oposición encontrada ha llegado incluso a frustrar el intento de convocar un referéndum vecinal con el que se pretendía conocer cuántos noes y cuantos síes hay en contra o favor de la iniciativa al objeto de tener un resultado sobre el determinar la postura del Consistorio.

La propuesta de la votación fue planteada por el responsable de Agricultura, Juan José Segura, en el último encuentro mantenido con los vecinos el primer viernes del presente mes, según ha explicado la presidenta de la Asociación de Vecinos Bahía de Costacabana, Isabel Rodríguez Salvador. "Los que viven cerca del solar no quieren el huerto urbano, y tampoco un referéndum donde votaran todos" al considerar que son ellos los directamente afectados, explica la representante vecinal. Así que la decisión del colectivo, ante los enfrentamientos que está suponiendo el uso de unos terrenos calificados como dotacionales para la plantación del huerto, es, precisamente, que sea el Ayuntamiento el que decida.

Los encuentros entre vecinos y el representante vecinal han tenido sus momentos de tensión y, aunque el edil ha ido aportando información y detalles acerca de cómo será el huerto planteado, y pese a que la iniciativa, según adelantó hace escasas semanas el concejal, quedaba abierta a las sugerencias de los residentes, Segura no ha recabado el consenso que buscaba en las asambleas celebradas.

No obstante, el responsable de Agricultura ha asegurado que el equipo de gobierno no ha descartado la creación del huerto en Costacabana, si bien el Ayuntamiento está planteándose posibles ubicaciones alternativas ante la falta de respaldo vecinal, que se pretendía que fuera, si no unánime, al menos sin conflictos. Según el edil, el equipo de gobierno se toma este periodo navideño de descanso para dejar reposar la propuesta y adoptar a la vuelta de las vacaciones escolares una decisión sobre si hacer o no el huerto en Costacabana.