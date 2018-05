Regresan los "maestros" de la lucha contra el yihadismo tras seis meses fuera de casa

Seis meses de conversaciones por WhatsApp y Skype. Una Navidad en territorio hostil y nacimientos de hijos a cuyo alumbramiento no era posible asistir. Los legionarios de la segunda rotación contingente BPC-VII 'Besmayah' de la operación 'Apoyo Irak', que ha participado en una nueva misión internacional para instruir y adiestrar al ejército iraquí en su lucha contra el yihadismo, decían ayer adiós a medio año a las tierras iraquíes y regresaban a casa para encontrarse en el aeropuerto con mujeres, esposos, padres e hijos aguardando impacientes su llegada.

Estos 150 soldados tuvieron más suerte que los 120 que el pasado sábado debían haber tenido el mismo recibimiento pero a los que la mala fortuna y los inesperados retrasos en su vuelo de vuelta condujeron a altas horas de la madrugada al aeródromo de Málaga. Aún quedan parte de los 350 legionarios de la Brigada de La Legión, que fundamentalmente pertenecen a la VII Bandera 'Valenzuela' del Tercio 'Don Juan de Austria' Tercero de La Legión, al Grupo Logístico y a la Bandera de Zapadores de esta Brigada, desplegados en Irak bajo el mando del coronel Luis Francisco Cepeda, que aterrizarán en Almería el 31 de mayor por la mañana.

Esta segunda rotación tocó tierra en un Boeing 737 de Air Europa ayer sobre las cuatro de la tarde. A los pies de la aeronave los aguardaba el general Juan Jesús Martín Cabrero, jefe de la Brigada de la Legión 'Alfonso XIII', que saludó uno a uno a los hombres y mujeres llegados desde Irak. Acto seguido, y una vez firmes todos los legionarios frente a él, se dirigió a ellos para asegurar que este miércoles era "un día especialmente festivo para todos nosotros por la alegría de vuestra llegada a casa". "De teneos otra vez entre nosotros. Os hemos echado en falta. Hace seis meses os despedíamos en este mismo lugar con sana envidia porque erais vosotros los elegidos para llevar a cabo esta misión en las lejanas tierras de Irak, representando a España, a sus ejércitos y a la Legión, constituyendo el resto de la Legión vuestro apoyo en la retaguardia junto a vuestros familiares", dijo.

Martín Cabrero destacó que han concluido su misión con éxito, "como no cabía menos de esperar conociendo vuestra preparación previa, vuestro espíritu y vuestro entusiasmo a la hora de marchar". "Tenemos que felicitaros y felicitarnos también todos los demás porque habéis dejado bien alto el pabellón español, el pabellón legionario en aquellas lejanas y castigadas tierras asiáticas", incidió asegurando que han sido "dignos de la confianza que el mando depositó en vosotros".

"Me dirijo ahora a vuestras familias, a nuestra familia legionaria, a la que todos pertenecemos por derecho. Espero que no se os haya hecho demasiado larga esta misión, que no os hayáis sentido solos durante estos meses de ausencia de vuestros seres queridos. Sabemos que estaba la Navidad en medio. Sabíais que podíais contar con nosotros en todo momento. Hemos tratado de estar siempre atentos", manifestó el general acto seguido para agradecer a sus familiares su "paciencia y apoyo incondicional desde la retaguardia". "Ahora podéis disfrutar de ellos y de unas ganadas vacaciones", concluyó.

Más tarde, y tras la lectura del parte del imprescindible Credo Legionario, Martín Cabrero confesaba a los medios que estos legionarios han hecho el "trabajo que España les pide", destacando el agradecimiento del gobierno iraquí a la labor que están haciendo las fuerzas armadas españolas en Irak. "Estamos colaborando en la formación de este ejército iraquí que va a luchar contra el yihadismo, que es ahora mismo el gran peligro que tiene el mundo (...) La misión ha sido muy positiva después de seis meses de trabajo muy duro en circunstancias muy duras, es un país que está en conflicto, que está en guerra, como es Irak", apostilló.

"Ahora hay que dejar un plazo en el que no saldremos a misión como en Irak, lógicamente tiene que haber rotación entre todas unidades y brigadas Fuerzas Armadas, depende puede que en dos años sea la próxima misión, las perspectivas son en Líbano pero el mundo puede cambiar mucho de aquí a un cuarto de hora, no me atrevería a decirlo", confesó.

Las Fuerzas Armadas españolas están en Irak desde el año 2015 como parte de una coalición internacional liderada por Estados Unidos para combatir el terrorismo yihadista. Y tres años después seguirán con esta labor pese al anuncio de derrota del DAESH en el país, aunque ahora el objetivo se ha adaptado para colaborar con la gobernabilidad del país.

España ha tenido desplegados en Irak un total de 541 efectivos, según datos aportados por el Estado Mayor de la Defensa (EMAD) a Europa Press. El grueso del contingente se encuentra en el centro de adiestramiento de Besmayah, liderado por España, aunque los militares españoles también instruyen a las fuerzas de operaciones especiales iraquíes en Bagdad y Tají. Asimismo, hay personal español desplegado en el cuartel general de Kuwait.

Los militares españoles se dedican precisamente al adiestramiento de los soldados iraquíes en labores tales como la lucha contra artefactos explosivos improvisados, tareas de desminado, operaciones especiales y asistencia sanitaria.

Desde el comienzo de la misión española en enero 2015 y hasta principios del presente año, habían sido cerca de 37.000 los iraquíes adiestrados por su personal: más de 20.000 en Besmayah y más de 16.000 por personal de operaciones especiales. El EMAD asegura que sólo en 2017 han sido cerca de 11.000 los efectivos iraquíes adiestrados por personal español.