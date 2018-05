'Renove' La próxima campaña tendrá ya 20 millones para los invernaderos

En su última visita a la provincia de Almería, el pasado 22 de enero, la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, anunció que los invernaderos almerienses contarían con un 'Plan Renove' dotado con 100 millones de euros para un periodo de cinco años, a razón de cinco millones por año. Ayer, Díaz reafirmó esta apuesta, pues aseguró que los primeros 20 millones ya están prácticamente sobre la mesa y que hay 160 expedientes de este tipo de incentivos que se adjudicarán este verano para la modernización de las explotaciones más antiguas, con el objetivo de que todos aquellos que reciban este nuevo impulso mejoren sus ratios de productividad.

La máxima mandataria del Gobierno autonómico hizo esta afirmación en el transcurso de su visita a la sede de Vicasol, ubicada en Puebla de Vícar, donde comprobó el buen hacer de esta cooperativa, que acumula un crecimiento imparable en los últimos cinco años y que se ha convertido en un referente en la producción y comercialización de frutas y hortalizas almerienses, y un modelo de concentración de la oferta, en su caso, sin necesidad de fusiones ni integraciones, sino a base de sumar socios y superficie de producción.

110.000Empleos. Directos e indirectos genera el agro almeriense a través de sus 250 empresas, dijo Díaz

Susana Díaz añadió que la apuesta por la agricultura es constante por parte de su Ejecutivo, de ahí que se van a destinar otros 109 millones de euros en ayudas para garantizar el relevo generacional, de forma que sea más fácil el traspaso de las explotaciones de padres a hijos, una línea que se convocará en breve, puntualizó.

En este sentido, indicó que el agro almeriense "no ha tocado techo", de ahí estas medidas para retener el talento de los jóvenes y el "valor añadido", a través de unos "precios justos y logística", para lo que dijo que continuará reivindicando infraestructuras necesarias para la provincia y que propicien una reducción de costes y una mejora competitiva.

Díaz recordó el reciente encuentro que mantuvo con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, además de financiación, abordó con él la problemática del agua desalada y le hizo un ofrecimiento: que haya o no un pacto nacional del agua, pueda haber un acuerdo en Andalucía para que cada parte haga las obras y actuaciones que le corresponden, reclamando la bonificación de los recursos desalados en Andalucía en las mismas condiciones que en otras zonas del Levante español, aunque añadió que no quería dar nombres porque no le gusta "enfrentar a los territorios", aunque por todos es sabido que hacía referencia a Murcia.

En referencia al agua, recordó que en Almería "gastamos diez veces menos" para regar las producciones que en otras zonas del norte de Europa, consideradas a la vanguardia en cultivos bajo plástico, una diferencia que, en ocasiones, se amplía hasta 14 veces menos, apostilló.

Como "premio a este buen uso" de los recursos hídricos por parte de los agricultores almerienses, Susana Díaz indicó que su Gobierno continuará apoyando al sector, en la parte que le corresponde por competencias, con inversiones que garanticen el acceso al agua a un precio asequible, al tiempo que reclamó el mismo grado de compromiso por parte del Estado, al que recordó la necesidad de poner en marcha la desaladora de Cuevas del Almanzora, inutilizada desde 2012 por una riada, así como construir otras que pueda necesitar el campo, además de las correspondientes conducciones.

"Este Gobierno va a apoyar todo lo que sea necesario para llegar al límite de nuestras posibilidades y no hemos tocado techo. Tenemos capacidad para producir más, mejor, para seguir vendiendo y retener el valor añadido que sean precios justos con costes justos en nuestro territorio. Por eso la logística es importante", añadió.

De esta forma, sostuvo que ninguna de las infraestructuras que dependen de la Junta "en un momento de reactivación económica" se ha quedado en "el camino", apostillando que seguirá reivindicando todas aquellas que sean necesarios, tales como el Corredor Mediterráneo, y que "son claves para que los costes a los que hay que hacer frente sean los justos y sean los adecuados".