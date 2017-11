Renuncia la adjudicataria de las obras de Urgencias de Torrecárdenas

La empresa adjudicataria del contrato para la primera fase de mejoras del Área de Urgencias del Hospital Torrecárdenas de Almería ha comunicado su renuncia al contrato, concedido por 217.600 euros, ya que "por causas sobrevenidas se ha visto obligada a cesar su actividad", con lo que no podrá ejecutar la reforma de esta área hospitalaria. Así lo recoge la resolución dictada el pasado 13 de noviembre, consultada por Europa Press, en la que se da por desierto el concurso, ya que según la mesa de contratación no hay "otras ofertas válidas" para ejecutar los trabajos, que contaban con una inversión total de 253.739 euros y que estaban aún pendientes de la licencia de obras para su comienzo. Cabe recordar que al proceso de licitación concurrieron dos empresas, aunque la oferta realizada por una de ellas quedó descartada al considerarse que había ofrecido una "baja desproporcionada" sobre la que la mercantil declinó dar explicaciones y que suponía un precio unos 10.00 euros inferior que la entidad finalmente seleccionada. Las obras proyectadas cuentan con un plazo de ejecución de tres meses y se desarrollarán en su mayor parte en espacios de nueva creación o actualmente en desuso, con lo que la ejecución de las obras "no afectará de forma significativa al normal funcionamiento del servicio de Urgencias, que lleva a cabo cada año más de 150.000 atenciones", según explicó la Junta.El objetivo de los trabajos es "ampliar la superficie" hasta los 278 metros cuadrados y "acondicionar espacios ya existentes, para mejorar la zona de atención a pacientes críticos, crear nuevos boxes de tratamiento y preparar la futura implantación de nuevo equipamiento". El proyecto de ampliación de Urgencias del Hospital Torrecárdenas permitirá contar con mayor espacio para la atención a pacientes críticos, ampliar las salas de tratamiento y mejorar los circuitos internos de circulación de los profesionales y acondicionar espacios adicionales.