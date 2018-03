Repunte de las solicitudes de créditos rápidos durante el primer trimestre de 2018

Desde su aparición en el año 2008 el consumo de créditos rápidos en nuestro país ha ido aumentando año tras año. Para este 2018, las predicciones parecen mantener esta tendencia al alza, ya que se presentan para muchos como una alternativa a los créditos bancarios tradicionales. La clave está en las ventajas que ofrecen frentes a estos: tanto a la hora de solicitarlos como en el procedimiento para ser concedidos. Además, en el mercado existen cada vez más formatos y variables.

Gastos inesperados de la vida diaria

Un día cualquiera, de camino al trabajo, nuestro coche se para y no conseguimos arrancarlo; otro día nos levantamos y descubrimos que tenemos un problema con una cañería; o poco antes de acabar el mes nos damos cuenta de que vamos un poco justos y que nos será imposible llegar al mes siguiente sin una ayuda financiera… Se trata de situaciones que no podemos prever y que implican pequeñas cantidades inesperadas de dinero, pero con las que no contábamos. Teniendo en cuenta la crisis económica de nuestro país, cuando nos encontramos en situaciones como esta, nos vemos en la obligación de pedir ayuda.

En este contexto, han surgido los créditos al instante que nos dan la posibilidad de solucionar problemas cotidianos que implican pequeñas cantidades de dinero. Se conocen también con el nombre de “crédito fácil” precisamente por las facilidades que presentan.

¿Por qué están tan de moda?

La respuesta es simple : porque ofrecen soluciones inmediatas a problemas financieros de la economía doméstica. Además, este tipo de créditos tienen una serie de particularidades. A continuación, detallamos algunas de las más relevantes:

: porque ofrecen soluciones inmediatas a problemas financieros de la economía doméstica. Además, este tipo de créditos tienen una serie de particularidades. A continuación, detallamos algunas de las más relevantes: Cantidades pequeñas pero significativas : las cantidades que se pueden solicitar pueden variar mucho. Sin embargo, este tipo de créditos no suelen exceder los 10.000 euros. Son, por lo tanto, cuantías reducidas, pero que pueden ser de gran ayuda en ciertos momentos puntuales y pasajeros.

: las cantidades que se pueden solicitar pueden variar mucho. Sin embargo, este tipo de créditos no suelen exceder los 10.000 euros. Son, por lo tanto, cuantías reducidas, pero que pueden ser de gran ayuda en ciertos momentos puntuales y pasajeros. Rápida recepción : como su propio nombre indica, estos créditos permiten obtener dinero de manera rápida. Aunque en cada caso el periodo de recepción de dinero puede variar, en general, una vez que la solicitud ha sido aceptada, la recepción del dinero se produce en las 48h o 72 horas posteriores.

: como su propio nombre indica, estos créditos permiten obtener dinero de manera rápida. Aunque en cada caso el periodo de recepción de dinero puede variar, en general, una vez que la solicitud ha sido aceptada, la recepción del dinero se produce en las 48h o 72 horas posteriores. Facilidades en la tramitación de la solicitud : la reducida burocracia es otra de las particularidades de los créditos rápidos. Al realizarse por internet, el proceso es per se más rápido. Pero, además, los documentos y certificados requeridos son muy pocos, lo que ayuda a que la solicitud pueda hacerse en muy poco tiempo. En general, es necesario certificar la mayoría de edad (para lo cual es suficiente con presentar una copia del DNI), ser ciudadano español o estar en posesión de una tarjeta de residencia y disponer de una cuenta bancaria en la que se ingresará el dinero una vez aceptada la solicitud del préstamo. Por otra parte, no es necesario especificar el motivo del crédito ni a qué fin irá destinado.

: la reducida burocracia es otra de las particularidades de los créditos rápidos. Al realizarse por internet, el proceso es per se más rápido. Pero, además, los documentos y certificados requeridos son muy pocos, lo que ayuda a que la solicitud pueda hacerse en muy poco tiempo. En general, es necesario certificar la mayoría de edad (para lo cual es suficiente con presentar una copia del DNI), ser ciudadano español o estar en posesión de una tarjeta de residencia y disponer de una cuenta bancaria en la que se ingresará el dinero una vez aceptada la solicitud del préstamo. Por otra parte, no es necesario especificar el motivo del crédito ni a qué fin irá destinado. Exención de comisiones y de avales : en los créditos bancarios tradicionales es frecuente el cobro de comisiones, por ejemplo, al solicitar el préstamo. En el caso de los créditos rápidos, no existen ninguna comisión de apertura. Así mismo, no es necesario estar acompañado de una persona que ejerza de aval. Por otra parte, pasa solicitar un crédito de este tipo no es necesario realizar la entrega de un justificante de nuestra situación económica actual como son las nóminas. Es decir, si nos encontramos en situación de desempleo podemos igualmente solicitar un crédito de dinero rápido.

: en los créditos bancarios tradicionales es frecuente el cobro de comisiones, por ejemplo, al solicitar el préstamo. En el caso de los créditos rápidos, no existen ninguna comisión de apertura. Así mismo, no es necesario estar acompañado de una persona que ejerza de aval. Por otra parte, pasa solicitar un crédito de este tipo no es necesario realizar la entrega de un justificante de nuestra situación económica actual como son las nóminas. Es decir, si nos encontramos en situación de desempleo podemos igualmente solicitar un crédito de dinero rápido. Devolución del crédito: aunque los plazos de devolución varían mucho de un préstamo a otro y siempre es importante estar alerta para devolverlo dentro del plazo fijado, en algunos casos puede establecerse una devolución en plazos.

La proliferación de este tipo de créditos en nuestro país, sobre todo en los últimos años, ha hecho que en la actualidad exista una gran variedad de los mismos. Esta diversidad se presenta como una oportunidad para elegir el que más nos conviene en función de nuestra situación personal.

Por todo ello, los créditos rápidos online se presentan como una solución para muchas familias en momentos puntuales. Para que su eficacia y su calidad sea mayor, como ocurre con cualquier producto de estas características, es aconsejable analizar bien todos los requerimientos y encontrar el que más se adapta a nuestra situación personal.

¿Cómo solicitar un crédito rápido?

En general, el proceso para la obtención de un crédito rápido a través de internet es muy sencillo. Bastará con entrar en la página web correspondiente, indicar la cantidad que queremos solicitar y también el periodo en el que queremos devolverlo. Automáticamente la página nos indicará la fecha en la que deberemos devolverlo junto con la cantidad que deberemos devolver. Si estamos de acuerdo con las condiciones, podremos proceder a la solicitud, para la que deberemos cubrir un sencillo formulario y adjuntar los documentos anteriormente necesarios.