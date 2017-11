Rivera: "Almería tiene que estar conectada con el resto del mundo"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, subió al escenario en la plaza de la Catedral afirmando que la última vez que vino a Almería fue durante una campaña electoral. Ahora no la hay pero con los comicios catalanes del 21 de diciembre a la vuelta de la esquina, el acto público de este jueves recordó en gran medida a un mitin. Y como tal, echó mano de los logros de su partido en Andalucía, donde según él, se han parado los recortes y conseguido más partidas para la sanidad, la educación y la dependencia. Más aún, en un guiño a su público reclamó la llegada de infraestructuras a Almería porque "tiene que estar conectada con el resto del mundo". Entre ellas, por supuesto, el Corredor Mediterráneo. "Todo esto no se consigue gritando, sino negociando y trabajando, dijo para defender acto seguido que "nadie que quiera Gobernar en España puede ni debe olvidar a Andalucía. Por eso me propongo defender lo mejor para Andalucía, para Almería, que es compatible con lo mejor para España. Lo bueno para Andalucía es bueno para España, que nadie me haga escoger entre una parte y otra", sostuvo.

Y casualidades de la vida, Rivera no pudo llegar en mejor momento. El líder de la formación naranja aterrizaba en la capital almeriense con la noticia de que la Audiencia Nacional había decretado el encarcelamiento para el exvicepresidente catalán, Oriol Junqueras, y ocho exconsellers. "Cuando uno desacata permanentemente la ley y a los tribunales, tiene que entender que a lo mejor un juez te imputa, te llama a capítulo y que a lo mejor decide que no puedes estar en libertad si no eres capaz de respetar las leyes", dijo Rivera ante unas 750 personas. "Se lo advertimos desde la tribuna del Parlament: esto es ilegal. Se lo advirtieron los letrados del Parlament y pasaron por encima; se lo advirtió el Consell de Garantías Estatutarias y pasaron por encima, se lo advirtió el Tribunal Constitucional en varias sentencias y las ignoraron", subrayó. Es más, Rivera tuvo para todos, tanto para los políticos que "les dicen a los jueces qué dictar"; como para Puigdemont y los consellers que siguen con él en Bélgica por haber hecho un "flaco favor a sus compañeros", ya que el auto de la juez justifica las medidas cautelares impuestas a Junqueras y el resto de exconsellers en dicha "fuga". "En Cataluña"no sólo se fugan los capitales y las empresas, sino que hasta se fuga el presidente", ironizó.