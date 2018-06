Robles ve "fuera de toda duda" la defensa de la Constitución por parte de Sánchez

La portavoz del PSOE en el Congreso, Margarita Robles, aseguró ayer que el "compromiso inequívoco" tanto del partido como del nuevo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en defensa de la Constitución ha sido "claro y contundente" y está "fuera de toda duda".

En una entrevista en la Cadena Cope, Robles apuntó que no ha sido ningún hipotético acuerdo con los independentistas lo que les ha dado el apoyo para aprobar la moción de censura, ya que los votos de los partidos de la oposición no han sido para "amparar" a Sánchez, sino para dar un no al ex presidente Mariano Rajoy, tras la sentencia del caso Gürtel.

Así, afirmó que el compromiso del PSOE, que "no cree en nacionalismos que reducen y tratan de excluir y no incluir", es claro y "no hay ninguna duda en esa materia".

Para la portavoz socialista, personajes como Carles Puigdemont suponen "la página más negra de la historia de Cataluña" y lo que debe de hacer el ex president catalán es comparecer en España ante la Justicia.

Robles, una de las personas que suena para ocupar algún ministerio del nuevo Gobierno, no quiso ha querido hablar sobre estas "especulaciones", porque lo importante es que el país está pasando por "momentos difíciles" y el Ejecutivo socialista asume esta etapa con "mucha responsabilidad, sentido de Estado y humildad", afirmó. A su juicio, si el Ejecutivo anterior no hubiese sido "tan arrogante" no nos encontraríamos en esta situación y ha reclamado que se deje de hacer política en clave partidista y electoral porque hay que mirar "menos las encuestas y más a la calle".