Rocío Zamora, entre la devoción a la Esperanza y la emoción con la Soledad

"Cuando me pongo delante del Gran Poder se me hace un nudo en la garganta, incluso me cuesta mantener el tipo". Rocío Zamora confiesa que esta imágen de cristo cargando su cruz, su expresión, su cara... un todo que hace que la oración que emana de su garganta sea más que emotiva. "Y la virgen de La Soledad me emociona. Es uno de mis puntos débiles. Pero es que con la Esperanza muero". La Virgen de las Angustias, Prendimiento... en definitiva me emociona cantar a las imágenes de la Semana Santa de Almería. Joven cantaora con una magnífica voz, con timbres afillados que hace que suene muy flamenca, domina todos los palos flamencos y en la saeta le da un aire especial en su interpretación. Profesora dd cante en la Peña el Morato. Este será su tercer año cantando en la Muestra de Saetas para disfrute de los almerienses.

Comenzó a cantar en 1996 y consiguió el segundo premio de cante en la modalidad de menores en el concurso "El Ciego de la Playa" y el segundo premio de cante en la modalidad de menores en el concurso Las fraguas de Turre.

Fue finalista en el concurso Jóvenes Talentos de Granada. Durante estos primeros años, hizo un recorrido por las distintas peñas de Almería y provincia, festivales etc. En 1997 entró a formar parte del cuadro Caudal Flamenco, cantando para baile hasta el año 2006, dedicándose todo este tiempo a cantar exclusivamente para baile. En la actualidad, después de tres años alejada de los escenarios, se abre camino de nuevo en el flamenco. Ayer le cantó al Gran Poder y mañana lo hará a la Esperanza.