Rodolfo Sancho y Paula Echevarría ruedan 'Los nuestros 2' en Sierra Alhamilla

Dos actores que están encantados de rodar en Almería

El actor Rodolfo Sancho que interpreta a Carlos Román del Centro Nacional de Inteligencia en la serie se muestra feliz de volver a Almería. "Cuando ruedo en Almeria con toda seguridad estamos haciendo un producto de calidad". Sancho subraya el papel fundamental que llevan a cabo los asesores que le ayudan a entender lo que tienen que hacer cada día de rodaje. Rodolfo Sancho habla de su personaje y sostiene que "me he reunido con agentes del CNI y descubrir ese mundo es fascinante. En España tenemos verdaderos James Bond". El actor subrayaba que "conozco Almería mucho y no hay un lugar mejor para rodar como si estuviéramos en Siria. No existe otro lugar igual". En esta serie hay mucha acción lo que requiere una preparación física importante. En ese sentido, Rodolfo Sancho sostiene que "la acción es dura, porque te tienes que tirar al suelo, cargar armas y demás". Por su parte, Paula Echevarría que se mostraba feliz en Almería, apuntaba que "para mi como actriz verme en otro registro completamente diferente es enriquecedor. Esto está siendo para mi súper interesante, ya que es una manera de medirme para ver hasta donde soy capaz de llegar. Esta siendo un trabajo muy enriquecedor pero duro". "Cuanto más mayor me hago en esta profesión más ganas de hacer cosas diferentes tengo y de salirme de la zona de confort y buscar cosas que me llenen. Cada vez me gusta más ponerme a prueba y ver donde están los límites", dijo.