Rumí denuncia la falta de mantenimiento de los parques infantiles con juegos sin reponer

La concejala del Grupo Socialista Consuelo Rumí ha denunciado la falta de mantenimiento que se observa en la mayoría de los parques infantiles de la ciudad y ha recordado al equipo de gobierno del Partido Popular que la no reposición de los juegos que se van deteriorando supone una falta muy grave.

Rumí ha preguntado al alcalde de la ciudad si el Ayuntamiento está sancionando a la empresa adjudicataria de alguna forma, ya que según el pliego de cláusulas administrativas particulares para la contratación del servicio de conservación de las áreas de juegos infantiles del municipio de Almería, "la no instalación, en el plazo de dos meses, de juegos que se hayan retirado por su mal estado, debido a su uso o actos vandálicos, etc" se considera una infracción muy grave. El mismo pliego, ha señalado la concejala socialista, determina que la cuantía de las sanciones al adjudicatario por incumplir este aspecto del acuerdo será de hasta 30.000 euros con la posible resolución del contrato, "algo que no sabemos si el equipo de gobierno del PP está ejecutando, a la vista del deterioro en que se encuentra la mayoría de los parques infantiles de la ciudad".

"Son muchos los parques están en situación de abandono por toda la ciudad, que apenas cuentan ya con unos elementos mínimos, algunos en una situación tan calamitosa, como el parque de la Plaza Béjar del Barrio Alto, donde, según el mismo pliego de prescripciones técnicas para contratar el servicio debería haber dos juegos sobre muelles y un cartel anunciador, y sólo cuenta con uno de los juegos y el cartel". De hecho, ha recordado que en el pliego de prescripciones técnicas viene el inventario de elementos a conservar de cada parque de la ciudad, "y sólo basta con echar un ojo a la situación en que se encuentran los parques".