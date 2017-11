Sánchez defiende la labor de la Junta en el asunto de los acuíferos

Tras conocerse este fin de semana la sentencia del Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza sobre la sobreexplotación del Acuífero Aguas y el expolio de tierras y recursos hídricos en el Río Aguas, en Almería, que dice, según la organización Acuíferos Vivos, "que de persistir la extracción de aguas subterráneas más rápido de lo que puede reponerse y privar a las comunidades autóctonas del recurso agua que las nutren, viola los derechos de los sistemas ecológicos de Almería", así como determina que las personas involucradas en la autorización de la sobreexplotación de los recursos "no han cumplido con sus obligaciones" en virtud de la Declaración Universal de los Derechos de la Naturaleza para garantizar que la búsqueda del bienestar humano contribuya al bienestar del Planeta, el consejero Rodrigo Sánchez mantiene que la Junta de Andalucía está trabajando en ello.

"Desde la Consejería hemos puesto encima de la mesa 96 millones de euros para la modernización de regadíos, para que el agua que tenemos sea más eficiente, y también en cuanto a eficiencia energética fuentes de producción alternativa", señalaba ayer el consejero. Por otro lado, aludía al trabajo que está llevando a cabo la Consejería de Medio Ambiente: "Viene trabajando en ello desde hace tiempo y es consciente de la realidad. Se está actuando. Ha abierto expedientes sancionadores que está llevando a efecto".

La desaladora existente en Cuevas está intervenida y en mal estado por las riadas

También en materia hídrica se pronunciaba ayer el PP. Concretamente la portavoz del PP-A en el Parlamento, Carmen Crespo, los parlamentarios andaluces del PP de Almería Aránzazu Martín y Amós García, se reunieron con Asaja en Palomares para analizar la situación en la que se encuentran los regantes y transmitirles la decisión del PP de presentar dos enmiendas, una de tres millones de euros y otra de 12 millones de euros, a los presupuestos de la Junta para que el Gobierno de Susana Díaz apueste por la desaladora que los regantes quieren hacer en el Almanzora y colabore con una inversión importante para 2018, y no solo con 60.000 euros para el estudio de una desaladora como pretende la Junta.

Ante este anuncio, la parlamentaria andaluza del PSOE de Almería, Noemí Cruz, considera que la diputada, Carmen Crespo, ha vuelto a hacer alarde de su "caradura" sentándose frente a los regantes con la única intención de "mentirles descaradamente" sobre la desalación y depuración. Cruz dice no dar crédito a la "desvergüenza" de Crespo quien parece haber olvidado que la única administración responsable de la sequía en el Almanzora "es el Gobierno central". "No sé si la señora Crespo recuerda que en 2012 se produjo una riada que se llevó por delante la desaladora de Cuevas. Tampoco si recuerda que en estos cinco años el Gobierno del PP no ha movido un dedo para restituir esta infraestructura que podía abastecer desde hace años a los miles de regantes del Almanzora".