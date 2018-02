Sorprendido en el falso techo de un gimnasio donde robaron 860 euros

Como resultado de la actuación de seguridad ciudadana llevada a cabo por la Guardia Civil de Almería, a primera hora del pasado día 30 de enero, los agentes de este cuerpo detuvieron a S.G.C., de 29 años de edad y vecino de la localidad de Garrucha, como presunto autor de un delito de robo con fuerza en las cosas, cometido en un gimnasio ubicado en esta misma localidad.

La detención de esta persona es el resultado de las actividades preventivas en la lucha contra la delincuencia que desarrolla la Guardia Civil en materia de seguridad ciudadana con la finalidad de evitar o dar una rápida respuesta a la comisión de los hechos delictivos, contando en esta ocasión con la colaboración ciudadana.

Los agentes de la Guardia Civil iniciaron la actuación tras recibir el aviso de los operadores de la Central Operativa de Servicios (C.O.S.-062), en el que se comunicaba que en un establecimiento público de la localidad de Garrucha tenían retenida a una persona, presunto autor del robo con fuerza cometido en ese mismo local instantes antes.

Los agentes acudieron rápidamente al lugar indicado, donde se entrevistaron con el comunicante, quien informó de que escaso rato antes le habían entrado en el local rompiendo la puerta y la persiana del mismo, por lo que había permanecido en el local al estar las puertas forzadas, cuando escuchó ruidos en el falso techo, descendiendo poco después una persona, la cual se encontraba dentro del establecimiento.

De la misma forma indicó a los agentes que le habían sustraído material y productos dietéticos por valor de 860 euros, que no se encontraban en el local.

Tras conocer estos hechos la Guardia Civil identificó a esta persona como S.G.C., llevando a cabo su detención como presunto autor de un delito de robo con fuerza en las cosas.

Como los productos sustraídos no han sido localizados en el local, la Guardia Civil sospecha que esta persona no actuó sola, por lo que mantiene abierta la investigación de los hechos, no descartando nuevas detenciones relacionadas con los hechos.

El detenido, S.G.C., cuenta con antecedentes y gran cantidad de detenciones anteriores por diferentes delitos contra el patrimonio.

Las diligencias instruidas por la Guardia Civil, junto con el detenido, han sido remitidas al Juzgado de Instrucción nº 2 de Vera.