La Subdelegación pide al IAM que no haga "demagogia con la violencia de género"

La Subdelegación del Gobierno pide "lealtad institucional a todas las administraciones y dejar trabajar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado durante el desarrollo de la investigación de cada caso". Un tema tan sensible como la Violencia de Género "no debe ser utilizado para hacer demagogia ni arma política tal y como lo ha usado la responsable del Instituto Andaluz de la Mujer de la Junta de Andalucía en Almería". En este sentido y tras las críticas vertidas por la coordinadora provincial del IAM la Subdelegación afirma que "la prudencia es fundamental y que hasta que no se tienen todos los datos de la investigación que permitan vincular al presunto autor con delitos relacionados con violencia de género es prematuro e imprudente, incluso para la investigación, hacer cualquier tipo de adelanto sobre la tipificación de los hechos".