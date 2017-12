Suspenden las operaciones en la Cruz Roja por falta de anestesistas

Las intervenciones quirúrgicas que hasta hace unos meses se realizaban en el Hospital Cruz Roja de la capital se han suspendido por falta de anestesistas. Así lo ha asegurado el Sindicato Médico de Almería (Simeal), desde el que han detallado que "al haber tan pocos médicos de esta especialidad, con el añadido de tener que desplazarse hasta el Hospital de la Carretera de Ronda para las cirugías, se ha optado por suprimirlas en este centro".

También se están retrasando intervenciones programadas, alargando por tanto el tiempo de espera. "Esta es una de las consecuencias de la falta de anestesistas, el aumento de las listas de espera", han incidido desde el Sindicato Médico. Y es que "aunque existan unos plazos establecidos por decreto, el tiempo de éstos empieza a contar desde el momento en el que inscriben al paciente en la lista de espera, y en este intervalo es en el que se retrasa todo el proceso". No obstante, desde el Simeal han aclarado que los procesos urgentes y determinadas cirugías se continúan haciendo sin cambio alguno.

Desde el PP han denunciado este asunto en reiteradas ocasiones

Desde la organización sindical han citado como ejemplo al Hospital de Poniente donde los anestesistas "no ponen pegas". "Es evidente que las condiciones laborales que ofrecen en el Complejo Hospitalario Torrecárdenas no tienen nada que ver con la de otros hospitales, y a la vista está que nadie quiere venir". Desde el del Partido Popular (PP) de Almería han denunciado la situación en reiteradas ocasiones. La parlamentaria Rosalía Espinosa ha calificado la situación de "lamentablemente", y ha subrayado que "no es nueva, ya que el PP lleva denunciándola desde hace dos años, y sin embargo, el Gobierno de Susana Díaz y las autoridades sanitarias han sido incapaces de resolver, agravándose desde el verano". Espinosa ha señalado que a día de hoy están funcionando "la mitad de los quirófanos existentes", lo que ha provocado que las listas de espera continúen aumentando aunque la Consejería no lo reconozca". "En la provincia, según datos de la propia Consejería de Salud, la lista de espera para intervención quirúrgica supera las 2.000 personas en Torrecárdenas, una situación que, --según la parlamentaria del PP-- se agravará si desde la Junta de Andalucía no toman medidas y solventan la falta de anestesistas". Para Espinosa "En Torrecárdenas tendrían que tener contratados entre 38 y 40 anestesistas, y hay poco más de 30 actualmente, algunos de ellos con contratos a tiempo parcial, por lo que la actividad quirúrgica del centro hospitalario se está resintiendo".

La parlamentaria del PP ha señalando que "nuestra intención no es alarmar a la sociedad", pero ha afirmado que han sido numerosas las denuncias de enfermos, familiares de pacientes, y profesionales sanitarios que le han llegado, y por lo tanto, "no tenemos más remedio que hacerlo público y pedir a la Consejería de Salud que apueste por la Sanidad en Almería, para que los almerienses tengan la Sanidad que se merecen". Desde la Delegación de Salud de la Junta en Almería han insistido en que "el PP de Almería trata como siempre de buscar cualquier excusa para atacar al sistema sanitario público en Almería y a sus profesionales. Para ello retoma su visión catastrofista y trata de sembrar la inquietud entre la población, aunque sea retorciendo cualquier dato a su alcance y criticando hasta el hecho de que se concedan permisos especiales a profesionales sanitarios para el desarrollo de labores humanitarias. Asegurar que la marcha de un anestesista del Complejo Hospitalario Torrecárdenas a Sudamérica para participar en un proyecto solidario, incrementa las listas de espera en la provincia es incalificable y muestra la catadura moral de algunos dirigentes del PP. En el centro de referencia almeriense únicamente está sin cubrir la baja de un especialista en Anestesiología y Reanimación y se debe a que no hay profesionales disponibles en la Bolsa Única de Empleo".