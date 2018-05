'The Rhythm Section' iniciará su grabación el 27 de junio

Almería vuelve a ser el escenario de una película con repercusión económica y turística para la ciudad. Se trata de The Rhythm Section, protagonizada por Jude Law y Blake Lively, un thriller de acción internacional, basado en la adaptación de la exitosa novela del mismo título, y que se rodará desde el próximo 27 de junio y durante 13 días en Almería, aunque estos días ya están realizando los ensayos sobre las mismas calles del Casco Histórico y Pescadería-La Chanca.

La película supondrá un importante impacto económico en la ciudad, pues según la productora 'Babieka Films', que gestiona la producción en España, se desplazarán 250 profesionales y se generarán más de 6.000 pernoctaciones. Madrid, Cádiz y Almería son las tres ciudades españolas elegidas para el rodaje, aunque será en la capital almeriense donde se desarrollen "las secuencias de mayor espectacularidad que definirán el tono de la película se harán en la capital almeriense, en donde se reunirán los mejores especialistas y equipos de especialistas de la industria cinematográfica", indican desde Babieka. La productora estima que 'The Rhythm Section' se traducirá en un gasto en el territorio español de 8 millones de euros.

El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, recibía a los representantes de 'Babieka', encabezados por la productora ejecutiva, Denise O'dell, quienes explicaron un proyecto, "que supondrá una magnífica promoción para la ciudad, y contribuirá a la llegada de nuevos turistas. Un claro ejemplo es 'Skyfall' que ayudó a incrementar en un 41,7% los visitantes a Glencoe, en Escocia, después de ser utilizada como localización en 2012". Precisamente, The Rhythm Section está producido internacionalmente por EON Pictures, responsable de la saga de las películas de James Bond.

El rodaje se iniciará el 27 de junio, aunque desde ayer y hasta el lunes se encuentra en la ciudad un equipo que está realizando pruebas y ensayos, con contrataciones diarias de figuración de cuarenta personas. Babieka es una productora que tiene a Almería como principal escenario de sus localizaciones para los proyectos internacionales en los que participa.

Un ejemplo es Exodus, protagonizada por Christian Bale, que generó un impacto económico de más de 40 millones de euros y más de 500 contrataciones laborales estables y cerca de 8.000 contrataciones laborales de forma esporádica, y que repercutió directamente en un descenso del 4,7% del desempleo en Almería en octubre de 2013, según los datos de la productora.

Bajo la dirección de la directora americana Reed Moreno, The Rhythm Section narra la historia de la inteligente y rebelde Stephanie Patrick (Blake Lively), quien vive atrapada en una espiral de autodestrucción desde que su familia muriese en un accidente aéreo. La protagonista se propone descubrir la verdad tras descubrir que el accidente no fue casual, para lo que contará con la ayuda de un ex miembro de los servicios secretos (Jude Law).