La UAL afronta con rigor científico la intervención hacia agresores sexuales

Ante una sala totalmente abarrotada debido al interés suscitado no solo en el seno de la comunidad universitaria, sino en el ámbito jurídico, la Facultad de Psicología de la UAL ha vuelto una vez más a tomar parte de las preocupaciones de la sociedad. Así lo destacó Juan García, quien ha separado su presencia en la conferencia 'Agresores sexuales: Evaluación de riesgo e intervención en pornógrafos infantiles, abusadores y violadores' en su doble vertiente de vicerrector de Enseñanzas Oficiales y Formación Continua y precisamente como profesor de la asignatura Investigación en Psicología Jurídica y Forense dentro del Máster en Investigación en Ciencias del Comportamiento. Desde el punto de vista del vicerrectorado se ha mostrado muy satisfecho: "Me enorgullece traer ponentes de esta categoría, y además viene en el marco de una reunión de un proyecto europeo, el Calypsos, en el que participa la Universidad de Minho en la persona Rui Abrunhosa, de gran prestigio continental en el ámbito forense, junto con otras universidades". Como profesor de la asignatura, labor compartida con Flor Zaldívar, ha destacado que "ha suscitado mucho interés no solo entre el alumnado sino entre los profesionales". García ha reconocido que "es un ámbito que es muy difícil, ya que estamos hablado de la evaluación y de la intervención en los abusadores sexuales, tema muy candente en el que hay que poner sobre la mesa las evidencias científicas y no solo las opiniones". Hace un año que se tiene programada la conferencia de Rui Abrunhosa, pero "justo ahora se habla mucho sobre este tema, ha coincidido, y es perfecto, porque es bueno que la universidad, en su objetivo de la transferencia, trasmita la investigación relevante, europea en este caso, y haya debate y se ponga la evidencia científica encima de la mesa".

Los trabajos del ponente se han desarrollado con población reclusa y no ha centrado sus palabras en los 'depredadores sexuales', sino en la mayoría de agresores, de ámbitos cercanos a las víctimas. "Es verdad que es un tema delicado, ya que hablar de agresiones sexuales es algo que puede tocar el fondo de mucha gente, pero es que es un problema que tiene que ser cogido con seriedad; el tratamiento de los agresores sexuales es un tema que está muy en boga yy la importancia que eso tiene para la prevención de la reincidencia en los agresores sexuales". El origen en muchas ocasiones está "en un acontecimiento en su vida pasada por el que busca comportamientos sexuales inapropiados , o utiliza la violencia en esos contactos sexuales", relató el investigador.