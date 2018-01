La UAL acoge un congreso internacional de imagen corporal y salud

La Universidad de Almería organiza un congreso internacional entre los días 6 y 8 de junio en el que reunirá a varios de los académicos e investigadores de mayor prestigio a nivel mundial en imagen corporal y salud, llegados desde EEUU, Australia, Canadá o Italia. De carácter transversal, ya que está abierto en un principio a más de una veintena de áreas temáticas diferentes y cualquier prisma que los participantes quieran aportar, este evento pretende ser un espacio de intercambio de investigaciones y experiencias al más alto nivel, que contribuyan a la actualización en relación con la imagen corporal y la salud. Es el principal objetivo fijado desde la organización, que corre a cargo del Grupo de Investigación de la UAL Contextos en el aprendizaje escolar en educación física y hábitos de salud. Cuenta con la colaboración de los vicerrectorados de Investigación y Extensión Universitaria y Deportes, así como de la Facultad de Ciencias de la Educación, y externamente a la Universidad de Almería, de la International Academy of Body Image, Eating Problems and Health. Durante tres días se buscará mejorar la formación de los profesionales de la actividad física, la salud, la psicología y la educación, ya que en este International Congress of Body Image & Health (BIAH-2018) se hablará de cuestiones como insatisfacción corporal, ansiedad, baja autoestima, bulimia, anorexia o adicción al ejercicio.