La UAL emite más de 46.000 títulos universitarios en sus 25 años

La Universidad de Almería (UAL) ha tramitado y emitido un total 46.032 títulos universitarios de carácter oficial en sus 25 años de existencia, de los que aún hay pendientes de recoger 2.601 títulos, esto es, en torno al 5,6 por ciento de los certificados que se han emitido en estos años. Según han indicado fuentes de la UAL, de los 2.601 títulos pendientes de entregar, 1.909 llevan más de un año a la espera de que sus propietarios recojan dicha acreditación sobre sus estudios, aunque, según han apuntado desde el órgano académico, no tienen la obligación de recogerlos. En esta línea, la normativa vigente establece que transcurridos cinco años contados desde la fecha de su expedición del título, este será anulado y destruido si no ha sido retirado por su propietario. No obstante, en la Universidad reconocen que lo habitual es guardar estos títulos sin que se produzca ningún tipo de expurgo de manera periódica. De esta manera, desde su creación la Universidad alberga títulos que exceden de esos cinco años. El más antiguo que albergan sus archivos es del 8 de octubre de 1993 y se corresponde a un título de Diplomado en Profesorado de Educación General Básica; aunque junto a este hay otros 70 más antiguos aún no retirados que se corresponden con la época anterior a la constitución de la UAL.