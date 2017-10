La UAL hace más grande su prestigio europeo en el premundial FIFA

Con los cinco jugadores almerienses de nuevo titulares, tónica general a lo largo y ancho del torneo, Europa hizo un gran partido para poner un el mejor broche posible a su brillante participación. Desde las 16.00 horas del sábado rodaba el balón sobre el césped de la ciudad rusa de Sochi, la ‘casa’ de la delegación de la Universidad de Almería durante diez días de convivencia y demostración tanto de calidad como de valores deportivos. Y es que los siete miembros de la expedición han dejado el pabellón de la UAL lo más alto posible.

La Selección de Rusia estuvo bajo el dominio de los de Yuri Krashnozan durante toda la primera parte, en la que el seleccionador del combinado europeo otra vez confió el timón del juego de su equipo a los jugadores almerienses. El dominio de Europa se tradujo en un solo tanto, parando el encuentro al descanso con un 0-1 corto para lo visto sobre el terreno de juego. El autor del tanto europeo fue un jugador letón, que hizo diana a los 15 minutos de partido aprovechando el buen criterio en el manejo del balón y ritmo del choque a cargo de los estudiantes de la UAL.

Como era de prever, la segunda parte contempló a un conjunto local mucho más intenso, en gran medida obligado por el marcador adverso. Además, tuvo acierto de cara a meta y consiguió dar la vuelta al marcador y situarse con un 2-1 que les hizo saborear un triunfo que efectivamente sí logró, pero no sin vivir la incertidumbre de la tanda de penaltis. Era el minuto 89 cuando, Náser aplazó la fiesta rusa haciendo otro tanto gol más en su cuenta particular, haciendo que subiera al electrónico el 2-2 con el que se llegó al final del coque. No hubo prórroga.

Una vez en ese punto, el trabajo ya estaba hecho y solo restaba tener la suerte de cara desde los fatídicos once metros. Fue esquiva para Europa, pero cabe reseñar que los tres primeros fueron a la red, todos lanzados por jugadores de la Universidad de Almería. En el cuarto turno el míster Krashnozan había puesto a un alemán, que marró el lanzamiento, un error que ya no tuvo arreglo y que derivó en el 5-4 final para Rusia. Pasado el momento de consumarse la derrota en la final, los almerienses comenzaron a ser conscientes de la gran imagen que habían dado.

En ese sentido, además del cariño recibido, les llegó un reconocimiento deportivo a través de tres galardones individuales, siendo nombrado José Manuel Náser ‘Mejor Delantero’ del torneo, Fran Martínez como ‘Mejor Defensa’ y José González-Outóncomo ‘Mejor Entrenador’. Además, no se debe olvidar que los demás integrantes de la expedición de la Universidad de Almería también realizaron una magnífica labor. Son José Antonio Carreño, Juan Antonio Cintado, José Antonio Padilla y Álvaro Romero, todos integrantes de los grupos de entrenamiento de la UAL.Como ha recordado Pedro Núñez, director del Servicio de Deportes, “estos grupos están abiertos a todo el mundo, da igual su nivel, y dan muy buenos resultados”.

De regreso ya en Almería, la delegación ha canalizado a través precisamente del citado Servicio de Deportes, en concreto a través del técnico Manuel Calvo, su satisfacción: “Ha sido un gran trabajo el realizado por toda la expedición de la Universidad de Almería en este importante torneo y la satisfacción en todos sus integrantes es enorme, tanto por el buen papel deportivo como por la bonita experiencia personal que ha supuesto su participación”. Además, Calvo ha desvelado que “el entrenador ruso ha quedado enormemente satisfecho con el papel de los almerienses y ha tomado nota de algunos de ellos, ya que podrían interesarle de cara al futuro”.

El ‘MeetTheWorld Cup 2018’, incluido en el ‘Festival Mundial de la Juventud’ celebrado en Sochi, se ha ideado como un adelanto a la Copa del Mundo de la FIFA que se disputará el próximo verano. La participación de la Universidad de Almería se ha canalizado a través de la coordinación entre el Servicio de Deportes e Internacionalización, gracias a la colaboración que se realiza con la Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (RANEPA). El prestigio europeo de la UAL ya empieza a ser mundial.