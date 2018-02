UGT solicita instalaciones dignas para las enseñanzas de FP Náutico-Pesquero

Fesp UGT Almería ha reclamado instalaciones dignas para las Enseñanzas de FP Náutico-Pesquero. El sindicato asegura que "hace más de una década, la Delegación de Educación prometió habilitar zonas preparadas, para cursos de ciclos formativos, de grado medio y superior de Marítimo-Pesquero que imparte el Instituto Galileo".

"Debido a la demora de la Delegación de Educación, el Galileo se vio obligado a solicitar un espacio en las instalaciones del IFAPA (Escuela Náutica Pesquera), que éste cedió desinteresadamente hasta el día de hoy y hasta que Educación decida dotar de las instalaciones necesarias al IES Galileo, que es el único centro de Andalucía Oriental que imparte estas Enseñanzas, en una comunidad Autónoma donde el sector Pesquero es una importante fuente de ingresos", aseguran.

UGT denuncia que los alumnos, desde hace doce años, asisten a un centro educativo que "no reúne las condiciones para albergar un centro de enseñanza de menores", tanto en personal administrativo como en infraestructura. En este sentido, señalan la ausencia de un conserje que controle la entrada y salida de los chavales, un trabajo que "está siendo parcheado por personal de IFAPA en exceso de sus funciones". También apuntan a una accesibilidad reducida para los menores; aularios en dormitorios, entre otros, que desembocan en una situación a la que "la Delegación parece no querer poner fin". "La situación no es cómoda ni para el alumnado, que no ven cubiertas sus necesidades, ni para el IFAPA, centro que cada vez tiene más actividades y funciones", concluyen por último desde el sindicato.