USTEA denuncia el ERE masivo que pretende realizar Educación

Ustea, primer sindicato educativo en la provincia de Almería, ha denunciado que los planes del Ministerio de Educación de cara a los siguientes procesos selectivos podrían dejar fuera a miles de profesoras y profesores que actualmente ejercen su tarea en los centros públicos docentes andaluces. En los últimos meses, varias sentencias europeas han indicado que el personal temporal tiene los mismos derechos que el personal fijo dentro de la administración. Este es uno de los motivos por el que la administración central se ha visto obligada a bajar la tasa de interinidad de más del 25% hasta dejarla en el 7% u 8%. Para conseguirlo debe establecer procesos selectivos más "generosos" en los próximos años, que permitan al personal interino estabilizar sus plazas. Se esperaba, por tanto, que el Ministerio propusiese ir en esta línea, pero no ha sido así. En ningún momento ha hablado de estabilizar a las personas que actualmente ejercen en su labor docente en los centros educativos y, por supuesto, no ha puesto los medios para ello. Propuestas como dar mucho más valor a la experiencia docente o hacer los exámenes de oposiciones no eliminatorios hubieran ayudado a ir en esta línea, pero no ha sido así. Sin embargo, la propuesta del Ministerio de Educación ha sido aumentar mínimamente el valor que se da a esa experiencia laboral y seguir manteniendo esas pruebas eliminatorias.

Es necesario, según el sindicato que la comunidad educativa se movilice para defender a las compañeras y compañeros con los que trabajan todos los días, a las profesoras y profesores de sus hijas e hijos que pueden quedarse fuera y que tan buena labor hacen.