"La Unión Europea ha fracasado totalmente"

Anamiranda en las últimas elecciones al Parlamento Europeo y como representante del Bloque Nacionalista Galego se presentó en la lista de Los Pueblos Deciden, una coalición en la que estaba también Euskal Herria Bildu. La candidatura obtuvo un escaño por lo que estos dos partidos se han repartido el tiempo como eurodiputados en esta legislatura. Su prioridad es Galicia pero afirma que hay temas que le preocupan y afectan al conjunto de España y en concreto algunas de sus prioridades son la pesca y la agricultura..

Usted estuvo en el Parlamento poco más de un año en la anterior legislatura y en esta acaba de llegar y pasará nuevamente uno, lo que quiere decir que de diez años estará poco más de dos como eurodiputada.

Sí porque soy lo que se llama una eurodiputada intermitente, quiere decir que se es diputada un tiempo determinado en función de la coalición. Es una manera de poder estructurarnos para trabajar en las coaliciones durante toda la legislatura. Tenemos un sistema electoral estatal que resulta muy complicado para que los partidos pequeños podamos ser elegidos por eso tenemos que ir en coaliciones.

¿Desde las elecciones de 2014 ha estado trabajando en el Parlamento Europeo en otros puestos?

Sí porque trabajaba para la coalición como asistente parlamentario del eurodiputado saliente, al igual que él ahora ha pasado a ser mi asistente, es una manera de que todos aprovechemos la posibilidad de tener representación política oficial o no oficial a través del escaño. Es un reparto democrático que también hacen otros partidos como Equo.

Llegó directamente a la política europea sin pasar por la política nacional.

Llegué de una forma casual porque trabajaba en la sombra para otros políticos y fue la militancia quién decidió mi elección y tengo que agradecérselo porque la política me interesa muchísimo para transformar la sociedad.

¿Cómo valoraría su trabajo de eurodiputada?

Es un puesto donde soy el puente entre mi pueblo, los pueblos, la sociedad y las personas. Intento que la institución sea permeable que no sea un número alejada de la realidad. Es como tener la mano tendida entre los dos mundos pero personalmente mi vida no ha cambiado, sigo durmiendo 5 horas, cobro lo que cobraba antes porque tenemos una situación de carta financiera que siempre es igual, lo único que cambia es que tengo más trabajo y más responsabilidad, pero es un trabajo muy ilusionante.

¿Qué impresión tiene de su llegada al Parlamento?

Me encontré un mundo abierto para poder hacer cosas que con anterioridad no podíamos porque estábamos más limitados por la falta de representación internacional. Es una posibilidad de tener voz directa en esta institución porque el Estado no nos representa en muchas cuestiones y de esta manera podemos trasladar directamente al Parlamento cuestiones de la gente, de los sectores productivos como el pesquero o agrícola que en el caso de Galicia son fundamentales o temas de derechos humanos.

¿La política en la Eurocámara es muy diferente a la que se hace en los parlamentos nacionales?

Sin menospreciar ninguno y teniendo en cuenta que en todos los lugares se puede hacer política y que hay gente que puede trabajar muy bien en todos los sitios, el Parlamento Europeo lo que tiene es la multinacionalidad, la riqueza de las temáticas y saber que estamos decidiendo en el 80% de las cuestiones que nos afectan a diario, en este sentido es muy polivalente, cada día hay una cosa nueva, es muy diverso y enriquecedor.

¿Todo ha sido positivo?

Hay una cara mala o B y es que al llegar me encontré con la dificultad que tenemos los grupos pequeños: no podemos especializarnos en un asunto concreto, tenemos que dedicarnos a todas las temáticas, es como si nos tuviéramos que desdoblar, el trabajo se triplica o se quintuplica y hay que trabajar con muchísima intensidad para llegar a todo. Nosotros en un año tenemos que hacer lo que hace todo el mundo en 5. Otra cara B de la política son las personas que están en el Parlamento y le gustan los privilegios, me parece horrible, nosotros somos la antítesis de todo eso.

Ha llegado en un momento en el que sigue habiendo muchos más hombres que mujeres.

Sí en ese sentido tengo que decir que nuestro grupo ha sido el primero de la Eurocámara en tener copresidentes, hombre y mujer. Es cierto que en los puestos de relevancia sigue habiendo techo de cristal pero no solo noto el tema de género sino que aquí también noto el tema de la edad, hay una gerontocracia … aunque cada vez menos porque nos vamos encontrando más gente joven como eurodiputados.

¿Los tiempos están cambiando?

Todavía tenemos muchísimo por hacer, tenemos personajes en la Eurocámara que se niegan a que haya cuotas o a reconocer que la mujer tiene que estar en puestos de responsabilidad y que están en contra de determinadas políticas como por ejemplo en un tema tan grave como la violencia de género. Yo tengo ese compromiso con el feminismo, el 8 de marzo paré y doné el día de mi sueldo al movimiento feminista gallego, tienes que de alguna manera traer esas temáticas aquí.

Si su trayectoria laboral no la hubiera traído aquí, ¿dónde le habríamos encontrado?

Me gustaría mucho haber sido periodista de derechos humanos, aunque hubiera ido a los mismos sitios a los que voy siendo política. En realidad hago un poco de testimonio de las realidades que no se ven.

¿Se ve fuera de la política activa?

La política nunca se deja, se pueden dejar los cargos y las responsabilidades pero la militancia nunca se deja.

Su deseo para la Europa de la próxima legislatura.

Me gustaría que se tenga en cuenta la situación de las personas más excluidas porque no es normal que haya un 17% de pobreza, que exista más cohesión realmente entre los distintos pueblos, que no haya estas diferencias entre Norte y Sur. Esta Europa no vale tal como está estructurada, no es lo suficientemente democrática. Me gustaría que no existiera corrupción porque me parece un problema gravísimo y que haya una transformación política realmente, sea democrática y se tenga en cuenta las naciones que tenemos ansias de ser reconocidas, de ser respetadas sobre todo.

Usted forma parte de la comisión de Peticiones.

Es sin duda la mejor comisión del Parlamento Europeo. Hemos traído muchos casos que afectaban directamente a Galicia o temas generales como el caso de las preferentes, el de los afectados por la hipoteca o el de los inmigrantes retornados a los que Montoro les pedía su dinero. Es una comisión muy útil donde se pueden presentar denuncias directamente, es la voz de la ciudadanía en el Parlamento Europeo por eso me encanta.

¿Puede destacar algunos de los temas que estén tratando?

Ahora estamos con el Pazo de Meirás, denunciando la apología del fascismo, del franquismo que está haciendo todavía la fundación Franco. Pronto iremos a Sevilla con el grupo de memoria histórica, con el tema de las fosas andaluzas .

¿En estos años han tratado algunos temas que hayan afectado directamente a Almería?

Sí, hemos visto casos sobre la explotación de trabajadores de Almería pero eso fue en la anterior legislatura.

Otra comisión en la que trabaja es la de Pesca.

Ahora precisamente vamos a tratar la reforma de la Política Pesquera Común. Ahí empezaré con la gran batalla de los fondos para la pesca, los fondos de acción pesquera locales y sobre todo para la pesca artesanal y la defensa de la pesca industrial en el sentido de los caladeros y todo el impacto que el Brexit puede tener.

Se habla también de avanzar en el control de la trazabilidad de los productos pesqueros y derivados de la pesca.

Están llegando productos de fuera que se envasan o enlatan en España. Queremos saber dónde se pescan, cómo y qué tipo de artes se utilizan. Nos queda un año y vamos a continuar trabajando en este tema.

Aunque usted no está en la comisión de Agricultura, supongo que indirectamente también está al tanto de la Política Agrícola Común.

No estoy en la comisión pero estoy en el grupo de trabajo de agricultura. En este sentido vamos a realizar una ronda de contactos con el sector vitivinícola porque este año se acaban los derechos de plantación, con lo cual se liberalizaría el mercado y puede entrar el vino a granel en las zonas de denominación de origen, ¡tremendo problema!, vamos a escuchar al sector.

¿Cómo afrontan los próximos años de la PAC?

Me gustaría que la Política Agrícola Común sirviera para crear empleo, sea sostenible y sobre todo que se prioricen las explotaciones por producción y no por hectáreas para que se puedan beneficiar los pequeños agricultores y no los terratenientes. El fin social de la PAC tiene que ser distribuir, es triste que haya trabajadores del campo o pequeñas explotaciones agrarias arruinadas.

¿Se prevé un recorte presupuestario alrededor del 16%?

La propuesta inicial de la PAC prevé un recorte muy considerable, debemos trabajar en enmiendas para revertir este recorte, espero que haya la suficiente presión para hacer cambiar la postura inicial de la Comisión.

¿Ha tratado durante estos años el tema de la inmigración y los refugiados?

Sí y pronto haré una visita a Ceuta. Es una zona con una gran presión migratoria y hay que darles una solución social. Nos preocupa muchísimo toda la zona de la frontera sur.

¿Cómo ve la situación de la UE actualmente?

Está en declive por completo, es una Europa muy conservadora de estados que no han avanzado a un proyecto federal como se pretendía. Una Europa con un 17% de población en pobreza es que está fracasando y no podemos olvidar el avance de los populismos, de la extrema derecha o de opciones políticas que deslegitiman la vida humana. Para nosotros la UE ha fracasado totalmente pero existe una posibilidad de construir una Europa de los pueblos y de las personas y por eso seguimos con nuestras propuestas, defendiendo lazos entre otros pueblos.

¿Qué objetivos se plantea en estos meses hasta las próximas elecciones europeas?

Traer la defensa de los temas gallegos al Parlamento. La pesca y la agricultura, nosotros igual que Andalucía tenemos un sector productivo muy ligado al sector primario. Al mismo tiempo el tema medioambiental es muy importante en nuestro grupo, el tema social y el de los recortes. Sin olvidarnos de la libertad de expresión que en estos momentos está siendo uno de los ataques más graves en el estado español: raperos, cantantes, músicos, periodistas o los políticos catalanes, hay un rumbo hacia cercenar libertades que nos preocupa muchísimo.