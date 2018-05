Urgencias refuerza sus protocolos, en especial a pacientes vulnerables

El servicio de Urgencias del Hospital Torrecárdenas de la capital almeriense refuerza desde el lunes la vigilancia y la identificación de pacientes y los protocolos de altas, además de introducir cambios en los sistemas informáticos que refuercen estas medidas y permitan asegurar que la asistencia se presta con las máximas garantías de seguridad y calidad, "especialmente en los pacientes más frágiles y que vienen sin acompañantes", tal y como ha detallado el jefe del servicio de Urgencias, Antonio Duarte.

Asimismo, se intensifica el control del número de acompañantes que pueden estar dentro de estos espacios y que, en épocas de mayor demanda, dificulta el trabajo asistencial de los profesionales y la vigilancia de los pacientes. "Algunos de estos procedimientos ya se aplicaban en Torrecárdenas, si bien no contaban con soporte informático", ha apuntado Duarte. Todas estas medidas se deberán de cumplir en todos los hospitales públicos andaluces. Son un total de cinco áreas de mejora las identificadas y que deben protocolizarse para que la actuación en las urgencias hospitalarias sea homogénea. Así, como medida fundamental se encuentra asegurar la identificación inequívoca y segura de los pacientes. Una pulsera que incluya el nombre y el apellido de cada paciente será el método de identificación que se exigirá en las Urgencias.

Otra medida clave es la vigilancia y el control que se hace de los pacientes en las estancias de espera. El equipo asistencial asignado a cada uno a partir de su clasificación es el que debe prestar los cuidados que necesite el paciente durante toda su estancia en el servicio, por lo que es necesario establecer un control periódico para conocer su situación clínica. En lo referido al protocolo de altas, cuando no se localice al usuario tras varias llamadas, se exigirá que los profesionales realicen una búsqueda activa paciente a paciente. En muchas ocasiones, los pacientes abandonan las urgencias voluntariamente antes de finalizar su asistencia y lo hacen sin avisar al personal de Urgencias, por lo que se procede a cursar su alta cuando no se puede localizar. También se llevarán a cabo controles a la salida, localización por radiofrecuencia y tener anotados teléfonos de pacientes y acompañantes. Los pacientes frágiles y más vulnerables, como es el caso de las personas dependientes "requieren una atención especial, así como aquellos pacientes con dificultad de relación con el medio (vengan o no acompañados) y pacientes que acuden solos (aunque en ese momento tenga un estado general que no requiera una asistencia especial), principalmente". Para reforzar su vigilancia, se aplicarán medidas identificativas y organizativas y modificaciones en el sistema informático que registra los episodios urgentes en la Historia Clínica Digital del paciente. En lo referido a medidas identificativas, se emplearán pulseras con color diferente. En el sistema informático se aplican varios cambios, como es la adscripción de la enfermera referente para cada paciente desde el momento de triaje, igual que ya se asigna al personal facultativo. También se trabajará para que, cuando se supere el tiempo máximo de espera aconsejable en un nivel de prioridad, el sistema informático asigne automáticamente el siguiente nivel de mayor prioridad, previniendo así demoras en pacientes que pueden experimentar un cambio de evolución. El sistema informático también podrá asignar colores para cada paciente, igual que se propone con las pulseras identificativas. Con todo ello, se reforzarán las señales de alerta necesarias para un mejor control de los pacientes vulnerables y de aquellos que acuden solos y pueden tener dificultad para comunicar un empeoramiento de su situación clínica.