Usuarios piden transporte público hacia el nuevo complejo sanitario de la ciudad

Usuarios de los distintos centros ubicados en las inmediaciones de la carretera del Mamí han manifestado la necesidad de que el transporte público llegue hasta el nuevo complejo sanitario que se ha creado en la zona. Familiares y usuarios de los distintos centros han considerado que el Ayuntamiento de Almería debería de crear una nueva línea de autobús para poder llegar hasta la zona en la que actualmente se encuentra el Hospital Vithas Virgen del Mar, el Hogar de Santa Teresa de Jornat, la Residencia La Purísima, el Complejo José Bueno, la Residencia Asistida de Diputación, y la Unidad de Estancias Diurnas y residencia para personas gravemente afectadas FAAM. Algunos de los citados centros disponen de transporte privado para llegar desde el centro de la ciudad hasta sus instalaciones, si bien los familiares y usuarios han considerado que no es suficiente. "Yo soy una persona mayor que no tengo vehículo y que tengo a mi hermano en la nueva residencia de FAAM. Me gusta poder verlo casi a diario pero no es posible porque el coste de un taxi cada día no lo puede asumir mi bolsillo", ha señalado María. Carlos es un familiar de uno de los usuarios de la residencia de Diputación, y señala, que aunque hay un horario de transporte privado del centro, "lo ideal sería que hubiese un autobús de línea que hiciese un recorrido por aquella zona. Eso sería ideal tanto para los familiares que vamos a visitarlos, como para los propios usuarios de los distintos centros de la zona que tienen autonomía para poder desplazarse y que de tener cómo hacerlo podrían moverse con más libertad". Las familias ya preparan una propuesta firme para presentar al Consistorio almeriense.