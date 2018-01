Vía judicial para tomar posesión del Algarrobico"en días"

El consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, afirmó ayer que el gabinete jurídico de la Junta "está ultimando" la documentación necesaria para proceder "de manera inmediata" a la vía civil para tomar posesión de El Algarrobico, en Carboneras, algo que pasará en "unos días".

"Vamos a ir al juzgado a hacerlo tan pronto tengamos la documentación ultimada, que insisto, estamos hablando de días", ha dicho en una rueda de prensa en Almería, donde ha recordado que la vía civil para ejercer el derecho de retracto "no es la que nos hubiera gustado, porque es la más lenta, creíamos y seguimos manteniendo que la administrativa era la idónea".

En este sentido, ha recordado que el Tribunal Supremo (TS) fue el que determinó que la Junta debía actuar de esta forma, por lo que el titular de Medio Ambiente asegura que "aunque no nos guste la sentencia y lo vamos a hacer, a ejercer el derecho de retracto por la vía civil".

Ha dicho que tras la reunión de la comisión mixta con el Gobierno celebrada en diciembre, el gabinete jurídico de la Junta "está volcado con este tema".

"Dijimos que no íbamos a perder ni un día y no lo estamos perdiendo" ha sostenido apuntando que a pesar de ello se trata de un tema "tristemente complicado" en el que tras la sentencia definitiva que conducía irremediablemente a la "retirada, derribo, demolición, del hotel" Junta y Gobierno decidieron actuar con "pies de plomo para no cometer ningún error".

Por otro lado, ha vuelto a saludar de forma positiva que el Ayuntamiento de Carboneras haya anunciado que adaptará la normativa urbanística de El Algarrobico al Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Cabo de Gata y a la ley de Costas.

"Este cambio de actitud, sin duda vendrá a facilitar las cosas y entendemos que si se ha dado ese paso pues también en el ámbito de la licencia se actuará de la misma manera, no tendría sentido otra cosa", ha apostillado.

Fiscal también ha asegurado que un decreto de sequía "no es probable, es seguro, salvo que a partir de esta tarde se ponga a llover y se tire un mes seguido lloviendo, cosa que no es previsible".

"Hay una situación acumulada ya de varios años de lluvias por debajo de la media en Andalucía pero en las cuencas que nosotros gestionamos. Se está ultimando para aprobarlo y estamos cumpliendo lo que dijimos cuando anunciamos que íbamos a iniciar su redacción", ha añadido.