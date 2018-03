Viernes Santo día de la muerte de Jesús, de la muerte de un inocente. Además de las procesiones solemnes y oficiales que habrá este día. También en muchos lugares, parroquias y barrios se celebra el Vía-Crucis. Catorce estaciones que nos presentan la pasión de Jesús. Trece momentos de la tradición cristiana que pueden estar muy presentes en nuestro día a día. Primera Estación: Jesús en el huerto de los Olivos. Jesús ora, reza. Sabe de su sufrimiento, pide que pase de él ese cáliz. Pero lo afronta, no huye. Sus discípulos duermen tranquilamente mientas se acercan los que quieren detenerlo. Segunda Estación: Jesús, traicionado por Judas, es arrestado. Jesús muestra un señorío y una tranquilidad ante la traición. Con un beso lo traiciona Judas. Quedando este beso como la gran traición. Expresión que utilizamos hoy en día cuando nos sentimos traicionados por alguien. Pero ante la traición ¿Cómo se reacciona? La humanidad de Pedro le hizo tener una reacción violenta. Y los demás ¿qué hicieron ante esta situación injusta? La respuesta: huyeron todos. Y el inocente es llevado. Tercera Estación: Jesús es condenado por el Sanedrín. Es interrogado a solas ante la autoridad. Curiosamente los que deberían cuidar el mensaje de Dios lo condenan. Cuarta Estación: Jesús es negado por Pedro. Su amigo lo niega, el que será la piedra sobre la que edificar la Iglesia, lo niega. Pero ante tanta negación solo queda el llanto de Pedro. Quinta Estación: Jesús es condenado a muerte por Pilato. Pilato: el poder económico y militar del Imperio, el que pacta desde los propios intereses, lo condena a la cruz, a la muerte más indigna que se puede tener. Sexta Estación: Jesús es flagelado y coronado de espinas. Latigazos, es flagelado, la corona de espinas, es coronado. Se mofan y burlan de él. Las risas y las burlas para el pequeño, el indefenso, el débil. Séptima Estación: Jesús es cargado con la cruz. Maldito quien pende del madero. Es cargado con la cruz. Como hoy en día a muchos inocentes se le carga con una cruz dolorosa y pesada. Octava Estación: Jesús es ayudado por Simón el Cirineo a llevar la cruz. El Cireneo (padre de Rufo y Alejandro): una historia de ayuda que tendrá prolongación en nuestros días. Cuántos Cireneos anónimos hay por el mundo. Cuántos ayudan a llevar las cruces de otros, cuántos, incluso llevando su propia cruz, ayudan a llevar las cruces de los demás. Novena Estación: Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén. Quién es este ajusticiado, qué fuerza tiene que es fuente de consuelo. Y ellas siempre con él, valientes siguen al inocente mientras que los hombres huyeron. Décima Estación: Jesús es clavado en la cruz. Ya no hay vuelta atrás, nadie que está clavado puede bajar de la cruz. Undécima Estación: Jesús promete su reino al buen ladrón. El buen ladrón, clavado junto a Él, tampoco puede bajarse y, sin embargo, puede alcanzar salvación. Jesús promete salvación desde la cruz, cuando no es creíble. Duodécima Estación: Jesús en cruz, su madre y el discípulo. La madre: cualquier madre ante el dolor de su hijo, pero también la Iglesia que es madre y maestra. Que debe estar ante el dolor de Jesús y de sus hijos por eso es madre también. El discípulo: cualquier hombre que quiere creer a pesar de los signos de la historia, a pesar de las dificultades que esta sociedad te pone. Decimotercera Estación: Jesús muere en la cruz. No es un "como si", muere de muerte real. Decimocuarta Estación: Jesús es sepultado. Como la muerte es real, es humana, Jesús es sepultado. El sepulcro: el lugar al que va lo que no pudo ser. Catorce momentos de la vida de Jesús, que pueden ser cualquier momento vivido por nosotros. La actualidad de Jesús es manifiesta, se crea o no. Creyentes y no creyentes recordarán y saben de la existencia de la muerte en la cruz de Jesús. Muerte que no es un final sino un principio. Una alegre noticia incluso hoy Viernes Santo.