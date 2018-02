'Willkommen'

La comitiva almeriense encaraba con ilusión una jornada que comenzaba muy pronto. Eran solo las 6:00 horas de la mañana de ayer cuando el Aeropuerto de Almería ya lucía repleto, precisamente en esta semana que cumplesu 50 aniversario. Y que mejor forma de celebrar una efeméride tan importante para la provincia, que ser testigo de despedir a un grupo de más de trescientas personas con destino a Alemania dispuestos a ganarse el continente. Empresarios del sector agroalimentario, asociaciones, organizaciones, instituciones políticas y también periodistas, partían con destino a Berlín para vivir la feria más importante de este sector: Fruit Logisitica. La ilusión es lógica, porque las expectativas son muy altas, y una vez más Berlín sigue dando la alegrías a la provincia desde el primer momento.

Almería sigue ganando el norte, si no lo tenía ganado ya, porque un año más aterriza en una capital germana que siempre le brinda una calurosa bienvenida pese a las gélidas temperaturas, tal y como viene pasando en los últimos años.

Desde el primer momento, la provincia ha puesto de manifiesto la envergadura de un sector que es su auténtico motor económico. Y además también es un engranaje básico para la alimentación de todo el continente, especialmente en esta época del año, donde Almería cuenta con poca competencia en lo que a producción.

Es especialmente en las hortalizas frescas donde Fruit Logistica es testigo del enorme músculo que derrocha el agro almeriense, que además alardea, y con motivo, de su gran capacidad de innovación en un ámbito en el que es referente.

Ahora es turno de poner de manifiesto todo este potencial. Y para ello, la delegación, que este año es la más nutrida hasta la fecha, con 26 compañías, tiene los deberes bien hechos. Hablamos de la provincia con el mayor poder exportador de la región, tal y como atestiguan los datos, abarcando el 49,2% del total, y capitaneando estas exportaciones con unas ventas por valor de 2.330 millones de euros y un aumento del 10,3% de enero a noviembre de 2017, con respecto al mismo periodo del año anterior. Por tanto, unas cifras de récord como mejor carta de presentación para conquistar la gigantesca Messe berlinesa durante esta semana.

Para Almería, con en torno a 58.000 hectáreas de cultivo y más de 30.000 hectáreas de invernadero, las exportaciones precisamente al mercado alemán suponen más de 700 millones entre enero y noviembre y una subida del 9%, el 33% de las ventas de estos productos, es decir, una de cada tres frutas y hortalizas que vende Almería van para Alemania.

Todas las firmas almerienses, buena parte de ellas asiduas a Berlín, de hecho han crecido también con la feria, saben a lo que vienen. Y no perderán ni un minuto para sacar el máximo provecho a estas jornadas, tal y como quedó patente en el día de ayer, donde fueron muchas las entrevistas con clientes de la gran distribución en los diferentes estands. El trasiego de personas fue incesante desde primera y hasta última hora. Muchas de estas visitas, clientes habituales y con solera de las comercializadoras de la provincia, que en esta cita aprovechan para seguir estrechando lazos y claro, no hay mejor manera de hacerlo que mirándose a los ojos y estrechándose la mano. También están los contactos primerizos, esos con los que incluso hubo un primer acercamiento en la pasada edición de Fruit Atrraction en Madrid, y que estos días pueden cristalizar en nuevos horizontes.

De hecho, en Fruit Logistica se dan cita representantes de todo el mundo. La mayoría europeos, más de la mitad, sí, pero la cuota procedente de América, Oriente Medio y Asia Central y Oriental continúa creciendo, y precisamente estos dos últimos son mercados a los que interesa, y mucho, el sector almeriense.

Por otro lado, el transcurso de la campaña es otro de los temas que ya ayer se comenzaron a abordar. El primer tercio no ha sido malo, pero tampoco bueno. Después de una campaña 2016-2017, "excepcionalmente buena" en lo que se refiere a precios, en la presente se vuelven a las cotizaciones de hace dos en origen. El hecho es que Fruit Logistica coincide en una época en la que la provincia se queda como principal productora de frutas y hortalizas del mercado, de hecho, prácticamente monopoliza el mercado, algo que debe traducirse en un alza y "no está siendo así. Los precios no se ven reflejados en las pizarras. Por ejemplo, en el caso del tomate, están siendo bastante regulares. Esta semana han subido con respecto a la anterior, pero se debe al cambio de ciclo y las bajas temperaturas", explican desde Asaja Almería sobre una pequeña subida que no refleja de manera significativa lo que se esperaba.