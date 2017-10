La abogacía se prepara contra el acoso escolar ye el ciberbullying

El acoso escolar no parece ser uno de los grandes problemas que trata la abogacía aunque sí que preocupa a sus miembros. Aunque el último informe del Defensor del Pueblo Andaluz al respecto señala que se trata de una lacra cuya casuística ha disminuido en los últimos años, no por ello dejan de aparecer casos como el de Alejandro, el menor de Olula del Río con discapacidad. Aunque finalmente el acoso no existió para la justicia en este caso, es una buena muestra de que los abogados se muestran preocupados por cómo afrontar la defensa o acusación de menores y cómo distinguir qué es acoso escolar y qué no.

Por ello, el Colegio de Abogados de Almería acogió este jueves las 'Jornadas sobre Acoso Escolar y Ciberbullying' organizadas por Mercedes Rodríguez, vocal de la Asociación de Abogados Jóvenes de Almería, con la intención de crear "un espacio de formación, concienciación e información ante un problema social cada vez más presente en las aulas".

Debe haber una acción continuada en el tiempo y con la intención de hacer daño

La meta en definitiva ha sido dotar de herramientas al entorno del menor y a los profesionales para la detección y erradicación del problema a través de charlas monográficas, impartidas por profesional del derecho especialista en derecho penal del menor, y profesional del mundo de las nuevas tecnologías. Otras pretensiones han sido las de crear un espacio de encuentro para juristas, padres y educadores en el que compartir experiencias e inquietudes sobre el acoso escolar o violencia en la escuela; informar y concienciar sobre la importancia de la intervención en este ámbito; introducir a herramientas para la detección y prevención de esta modalidad de violencia; presentar herramientas y recursos a los que el personal no especializado y padres pueden acudir en busca de apoyo; mostrar herramientas para la detección temprana y prevención en el ámbito escolar y familiar, y prestar especial atención a las nuevas modalidades de acoso derivados de la aparición de nuevas tecnologías.

La primera ponente ha sido Mara Monreal, presidenta de la Confederación Española de Jóvenes Abogados y experta en derecho penal de menores y criminología juvenil, quien ha incidido en cómo distinguir si existe aocos escolar o un hecho aislado, y una vez identificado un caso real, cómo trabajar con él, vías para reclamar, buscr condenas, etc.

"Según las estadísticas del Defensor del Pueblo Andaluz, los casos han descendido pero a día de hoy, Andalucía es una de las comunidades que más índice de acoso escolar tiene. Que lo vean los juzgados es muy difícil y hay que contar con pruebas bastante contundentes", asegura en declaraciones a Diario de Almería. Asegura que el problema en la actualidad es que debido a las redes sociaels el "acoso no se acaba en el colegio, sino que es constante, las 24 horas".

Afirma que para que para que se pueda hablar de acoso existe un requisito temporal muy importante, que sea continuado en el tiempo -aunque aclara que hechos puntuales también puedan ser condenables-, que tenga lugar entre compañeros del mismo centro y con intención de dañar al afectado. Una vez se constata que es acoso, lo primero es identificar al autor y conocer su edad porque "según la misma, hay más maniobra o menos". Lo ideal es que el centro escolar trabaje y active los protocolos eestablecidos y ya si se ve que esto no se traduce en resultados positivos, se podría acudir a la vía penal.