El acusado del caso 'Cheques' carga contra el exdelegado de Medio Ambiente

"No me he llevado ni un duro, respondo lo mismo que cuando me preguntaron en instrucción, no he falsificado ni un talón ni me he llevado un duro. Pregunten al secretario y al delegado -Clemente García- que han hecho con ellos". Así se ha pronunciado este miércoles Miguel Gallardo, el funcionario de la Delegación de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente que se enfrenta a 8 años de prisión por presuntamente apropiarse con talones de más de 246.000 euros de una cuenta en la que se recogía el canon que pagan los adjudicatarios de aprovechamientos de montes de titularidad municipal. Durante la primera sesión de la vista oral del denominado caso 'Cheques', en la que únicamente ha respondido a preguntas del fiscal y de su abogado, el procesado ha relatado ante un jurado que conoció la existencia de esta cuenta el 27 de diciembre de 2007 cuando el exdelegado Martín Soler lo llamó para preguntarle por qué constaba como clavero en dicha cuenta. Con Clemente García ya al frente de la Delegación, mantuvo una reunión con éste y el secretario general a principios de 2009. "Me llamaron a mi casa porque estaba de baja. Me dijeron que habían contraído una serie de compromisos fuertes, que había que pagarlo de ahí y que luego verían cómo se justificaba", apuntó. "Yo expedía el talón, lo firmaba y se los pasaba a ellos para que lo firmara Clemente (...) no sé qué uso se le dio, yo sólo cobré uno en metálico porque me lo dijo el secretario". Rechazó que ingresara ninguna de las cantidades extraídas en sus cuentas personales y ha sostenido que los ingresos que hizo en esas fechas fueron destinados a pagar deudas y préstamos con dinero que tenía ahorrado de su boda, para la compra de un coche y fondos que había recibido de su padre y tenía en su casa. Por su parte, la entidad financiera en la que el Gobierno andaluz tenía abierta la cuenta ha culpado de esta situación a la "falta de control absoluto de la Junta". "Nos quieren imputar una diligencia punible pero queremos demostrar que es más responsabilidad de la negligencia continuada de la Junta que por un error humano", sostuvo.