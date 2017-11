El menor acusado de originar el incendio de la cueva admite que prendió fuego a un sofá

Ha acabado por reconocer que prendió fuego al sofá que provocó el incendio de la casa cueva en la murieron Alejandro, Cintia y Naima. El principal acusado, un menor que cuando sucedieron los hechos en abril de este año tenía 16 años, ha admitido ante el juez que efectivamente provocó el fuego aunque asegura que todo fue fruto de una "broma" que "se les fue de las manos". A puerta cerrada y con un ambiente muy caldeado en los pasillos de la Ciudad de la Justicia de Almería, este martes comenzó la vista oral contra los cinco acusados por estos hechos, que concluirá este mediodía.

El abogado Francisco Manuel Fernández Cabrera, acusación particular en nombre de la familia de Cintia, ha eñalado que ha quedado acreditado que este joven "prendió fuego y dio origen al fallecimiento" porque así lo ha dicho el propio interesado en sala. "Ha llegado a reconocerlo pese a que con anterioridad nunca había asumido la autoría. Ha dicho que estaban jugando, que fue una broma que se les fue de las manos", ha añadido el letrado, quien sostiene que este menor no ha mostrado arrepentimiento sino "falta de empatía" y "frialdad".

Este letrado se ha referido asimismo a la declaración de uno de los testigos clave, el joven que se encontraba dentro de la cueva con los fallecidos y pudo escapar con vida del incendio. Ha asegurado que que estaba "muy ofuscado y parecía no tener claras muchas circunstancias" y que ha declarado que los fallecidos pudieron salir. El abogado José Ramón Cantalejo, que ejerce la defensa del principal acusado, ha añadido que este testigo no ha sido capaz de ofrecer una "explicación coherente" de por qué no abandonaron la casa cueva cuando comenzó a arder.

Sobre su cliente, ha apuntado que ha tenido "la valentía" de reconocer que "cometió una tontería de críos". "Ha reconocido que por hacer una broma prendió fuego al sofá pero sin saber en absoluto lo que iba a pasar después, ha añadido el letrado, quien ha afirmado que cuando concluya la vista oral solicitará la libre absolución para su patrocinado aunque modificará su calificación para que como alternativa sea condenado por un delito de homicidio involuntario con la mínima pena posible.

Como es lógico, hay diferencias entre las interpretaciones de ambos letrados, y es que Cantalejo todo fue "un desgraciado accidente en el que no hubo la más mínima voluntad de hacer daño a nadie" sino que se dieron "una serie de circunstancias concatenadas que provocaron una tormenta perfecta que fue el incendio". En esta línea se ha referido a la declarción de los bomberos intervinieron en la extinción del fuego que, según él, han dicho que "un sofá tarda en arder pero cuando empieza a arder, no hay manera humana de apagarlo, ni con dos extintores". Para el abogado, esto apoya además que fue un hecho fortuito y que los fallecidos pudieron salir de la casa cueva. "La última pregunta que le hemos hecho a un bombero ha sido por qué no salieron y ha dicho que esa es la pregunta que se hacen todos", ha dicho.

La Fiscalía de Menores de Almería ha pedido ocho años de internamiento para el cliente de Cantalejo de 16 años, por un delito de incendio en concurso ideal con tres delitos de homicidio, por el que también pide cinco años de libertad vigilada. Por estos mismos delitos, el ministerio público pide cinco años de internamiento terapéutico en régimen cerrado y otros cinco años de libertad vigilada para otro menor de 17 años. Acusa a los otros tres menores de delitos de omisión del deber de impedir delitos por los que pide penas diferentes penas de internamiento y libertad vigilada.