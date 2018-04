"La agricultura de Almería ha pegado un impulso en los últimos años espectacular"

Es su tercera legislatura como eurodiputada y en las últimas elecciones fue la número uno de la lista del PSOE al Parlamento Europeo. Desde octubre de 2016 ha sido vicepresidenta del Grupo Socialista en la Eurocámara sin embargo la dirección nacional de su partido no la apoyó en su posible candidatura a presidir el Grupo. Ahora a poco más de un año para que finalice su trabajo en Europa no quiere plantearse el futuro político más allá de 2019, lo que sí tiene claro es que seguirá defendiendo los valores de la socialdemocracia y el feminismo donde quiera que esté.

¿Qué queda de aquella joven que con 17 años se afilió a las Juventudes Socialistas y con 18 al PSOE?

Queda lo más importante en cuanto a mi compromiso político y al espacio político desde el que yo creo que se pueden cambiar las cosas. Yo siempre fui socialdemócrata, hay muchísima gente que en ese momento acabó en el PSOE pero empezó en la izquierda, venían de los movimientos trotskistas o comunistas o maoístas, pero mi casa siempre fue la socialdemocracia y ahí sigo.

¿Cambiaría algo de esa trayectoria política?

¡Uy sí! muchísimas cosas. Lo que pasa en la vida, sobretodo cuando eres tan joven, no lo eliges, te va sucediendo. Fui una joven de 18 años en la transición y todo lo que nos iba ocurriendo era bastante inesperado. Lo único que hicimos fue intentar acompañar ese proceso desde la izquierda reformista que entonces era bastante revolucionaria, pero en todo caso desde la izquierda que quería conquistar el poder para cambiar las cosas. Cuando yo me hice de Juventudes Socialistas nadie podía imaginar que el PSOE iba a gobernar España, era una cosa completamente impensable porque éramos prácticamente nada en ese momento. Cuando Felipe González ganó en el 82 fue absolutamente maravilloso y casi inesperado.

Recuerda su despertar político.

Fui a un colegio muy liberal, el Liceo Francés, en esa época ya había muchos movimientos políticos, incluso en el colegio, prácticamente todos los grupos políticos que actuaban en el país tenían su réplica en el Liceo Francés. Tuve una educación muchísimo más abierta que la de mis compañeras o primas que iban a colegios españoles. Teníamos una información abierta sobre lo que sucedía en Europa o en el mundo, nada que ver con los colegios de monjas en España.

¿Con 18 años ya era feminista?

Sí, en realidad soy feminista antes que socialista. A lo primero a lo que yo me adhiero es al movimiento a favor del aborto libre, que era algo que se movía en España a final de los años setenta y también a la necesidad de que las mujeres tuvieran todos los derechos. En mi colegio había personas de todas partes del mundo y me daba cuenta de que en España las mujeres estaban en una situación de subordinación total, muy distinta a la que disfrutaban las mujeres de otros países europeos. En España había un peso muy importante de la iglesia católica en la educación de las niñas y eso no pasaba en Francia, mi educación fue laica.

¿Esas ideas las ha heredado también su hija?

Bueno, mi hija es un poco más radical de lo que era yo a su edad pero está bien, eso es porque hemos hecho las cosas bien. Mi hija es feminista, es una mujer claramente situada a la izquierda.

¿Cómo cree que evolucionará esa lucha en los próximos 20 años?

Si hacemos las cosas bien vamos a conseguir en los próximos 20 años que la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres sea un recuerdo épico, todo esto tendremos que contarlo pero ya no sucederá en Europa, en España o en las zonas desarrolladas porque en la mayoría del mundo todavía están muy lejos de poder alcanzar ese objetivo. Nosotras deberíamos poder avanzar tanto en los próximos 20 años como lo hemos hecho en los últimos 20.

Habla varios idiomas pero sin embargo nunca finalizó los estudios universitarios, ¿por qué?

No acabé los estudios universitarios porque lo que proponía la política y la calle en ese momento me apasionó más. Me captó más el activismo político que era muy importante en España que acabar la carrera. En ese momento continuar los estudios no me pareció importante.

¿Se arrepiente?

Sí, claro.

Fue durante dos legislaturas eurodiputada después fue diputada española pero volvió a la Eurocámara, ¿qué tiene Europa que no tiene España?

El Parlamento Europeo tiene una cosa muy importante que no tiene el Parlamento Nacional y es la autonomía del diputado. Aunque yo nunca tuve ningún límite porque siempre estuve en la dirección, en el Congreso de los Diputados el régimen de funcionamiento de trabajo viene muy determinado por las direcciones de los grupos parlamentarios, algo diferente a lo que ocurre en el Parlamento Europeo donde un eurodiputado tiene más libertad, a mí siempre me gustó más, de hecho cuando yo llegué al Parlamento Nacional a pesar de que me impresionó mucho el lugar y le tengo muchísimo respeto a ese Hemiciclo me encontré un poco encajonada, y aquí en cambio hay muchísimo margen de maniobra, puedes trabajar todo lo que quieras, no tienes prácticamente limites.

Usted fue cabeza de lista del PSOE para las últimas elecciones europeas, ¿qué pasará el próximo año?

¿Quién sabe?, no tengo ni la más remota idea pero le voy a decir una cosa a mi no me quita el sueño. Siempre he estado en muy distintas posiciones defendiendo lo que pienso, hay muchísima gente que no tiene un escaño y hace un trabajo magnífico. Yo que trabajo mucho el área de derechos humanos encuentro por el mundo gente impresionante que trabaja desde su espacio. Empecé en el movimiento feminista y en el movimiento social, entré en el PSOE en 1978 y no tuve un cargo político hasta el año 1999. No me quita el sueño, me siento muy honrada de representar a España y a los socialdemócratas en este Parlamento pero si no estoy tras las próximas elecciones estaré haciendo esto mismo o algo muy parecido en cualquier otro lugar.

Pero, ¿le gustaría repetir?

¡Hombre!, es bonito pero yo comprendo que hay otra gente que también tiene el derecho y el mérito para estar aquí. Jamás va a ser eso un problema en mi caso.

Hablemos de su trabajo actual como vicepresidenta del Grupo Socialista Europeo.

Ser vicepresidenta en mi caso con la cartera de exterior significa estar apuntada a los asuntos internacionales pero no solo de la política sino también de lo que afecta a la defensa de los derechos humanos, al comercio internacional, a la política de desarrollo de la Unión Europea es decir son relaciones internacionales y diplomáticas. El Grupo Socialista es muy amplio con muy distintas sensibilidades y se trata de coordinar la política de los socialistas en todas estas áreas que son de grandísimo interés para Europa y para la socialdemocracia.

¿No son tiempos fáciles?

Europa está en un momento muy difícil porque podemos pasar a ser irrelevantes con mucha facilidad. El mundo es enorme y tiene lógicas de funcionamiento que aunque nosotros pensemos que pasan por el espacio europeo no es así, hay mucho mundo por el otro lado. Hay un ejercicio en este momento de lucha de poder de potencias muy importante, así que no es descartable que pasemos a ser un espacio político interesante pero irrelevante.

Si ser vicepresidenta es importante más lo hubiera sido ser la presidenta de los socialistas europeos sin embargo no obtuvo el apoyo de la dirección nacional del partido para optar a este puesto, ¿qué se ha perdido?

No hemos perdido nada, era una oportunidad interesante y yo creía además que hubiéramos conseguido la posición pero esas decisiones las toma la dirección del partido y una vez que las ha tomado lo que hay que hacer es aceptarlas.

Usted es además vicepresidenta de la comisión especial sobre Terrorismo.

En este tema hemos ido avanzando a base de sufrimiento y de padecer los embates del terrorismo islamista. Estamos mejor preparados que hace unos años para defendernos pero todavía hay enormes agujeros por los que se puede colar toda esa actividad. No sólo son los atentados, es su financiación o la radicalización de muchísimos, todavía falta un grado muy importante de cooperación entre los estados miembros. Es un camino que estamos haciendo pero deberíamos ser conscientes de que esa es probablemente una de las amenazas más graves que se ciernen sobre los ciudadanos de la UE y todavía necesitamos más instrumentos de los que tenemos, más presupuesto y mucha más confianza entre nosotros para defendernos de la amenaza.

¿Cómo está España en este tema?

España es un país que tiene su riesgo aunque está un poquito mejor preparada que otros países porque tiene una experiencia de lucha, aunque no sea el mismo terrorismo. Tiene un grupo de especialistas de lucha contra el terrorismo muy bueno, de hecho algunos de los dirigentes de las agencias antiterroristas europeas son españoles. Nuestra policía, nuestra guardia civil o nuestro ejército son muy valorados fuera. Los terroristas no son simplemente unos tipos que se ponen una bomba y se hacen estallar, hay grandísimos expertos en ese mundo, con muchísima capacidad política y no hay que menospreciar ese mundo porque es muy poderoso.

También trabaja usted en la comisión de Comercio Internacional.

Lo que efectivamente tiene que hacer la UE es avanzar en los acuerdos comerciales con terceros países, es una política clave. El mundo es mucho más grande que el mapa que nosotros vemos siempre, somos una gota de agua en un inmenso océano y tenemos que abrir nuestras fronteras y tratar de acordar con aquellos países con los que podemos tener semejanzas importantes. El comercio es el que ha estructurado en gran medida el mundo y la UE tiene que hacer un gran esfuerzo para hacerse valer en ese escenario porque tenemos competidores muy poderosos. Tenemos que defender nuestra posición política, nuestros valores, nuestros intereses comerciales, económicos y financieros porque el resto del mundo lo hace y estamos en una competición muy dura.

Toda esta defensa de los valores se hace desde un frente común y desde esa posición ¿dónde encaja Cataluña?

Está siendo un problema para el conjunto de España y todos lo vivimos aquí con un enorme desgarro. Tiene que haber una solución en Cataluña que primero tiene que pasar por un acuerdo entre catalanes, entre los políticos catalanes y la sociedad catalana, y de ahí una interlocución con el resto de los españoles. En la UE nunca va a ser posible que las fronteras de un estado miembro sean modificadas fuera de la Constitución de ese estado miembro y eso aquí está clarísimo.

Usted ha visitado en numerosas ocasiones Almería, ¿tiene su pequeño rincón en esta provincia?

Sí, suelo ir a Garrucha y se me viene a la mente un chiringuito en la playa que se llama "La Perla", dirigido por una familia maravillosa que conozco hace muchísimos años. Es la alegría, el cariño y el calor. En verano siempre voy unos días y lo pasamos muy bien.

Precisamente ahora tanto Almería como España están viviendo un buen momento para el turismo.

Sí, fuera de España están recibiendo menos turistas por problemas de inestabilidad, nosotros nos estamos beneficiando de que mucha gente no vaya a destinos del mundo árabe, pero eso no va a durar eternamente. Tenemos que hacer un esfuerzo por la excelencia turística tanto de los servicios como del medio ambiente. Tenemos que ocuparnos porque cuando los países del Norte de África se estabilicen y no representen un riesgo para el turismo tendremos que competir con otros elementos porque allí será más barato.

¿Conocerá también la agricultura de Almería?

Sí, ha pegado un impulso en los últimos años espectacular. Yo la agricultura de Almería la conocí hace muchos años porque mis amigos del colegio fueron a trabajar a un invernadero y la transformación que ha sufrido Almería ha sido enorme. Todavía tiene muchísimas necesidades pero para eso la UE es muy importante. Hay que reconocer que la evolución ha sido grande así como la capacidad de innovación y de exportación, supongo que la gente de mi edad en Almería lo sabe y las personas que son más mayores aún más.

Almería necesita el Corredor Mediterráneo para continuar con el desarrollo del turismo y de la agricultura.

Los españoles somos grandes soldados de esa batalla y sé que en España las comunidades afectadas también. Creo que es una de las necesidades más urgentes de cara a las próximas elecciones.