El agua, materia prima estratégica para el agro

Una edición más, y van 14 con esta, arrancó Expo Levante. Con los mismos mimbres de citas anteriores, enfocada plenamente hacia el agricultor, y reforzada con más espacio, para dar respuesta a la creciente demanda, lo que la ha llevado a alcanzar los 250 expositores, gracias a la ampliación que ha llevado a cabo con las carpas situadas en paralelo al recinto ferial de Campohermoso, Expo Levante se inauguró ayer con la presencia de cientos de productores, que no quisieron perder ripio de todas aquellas novedades que las comercializadoras y la industria auxiliar ponen a su disposición para que puedan utilizar de cara a la próxima campaña, la 2018-2019.

El certamen daba el 'pistoletazo' de salida con el corte de cinta oficila por parte de las autoridades, encabezadas por el consejero de Agricultura, Rodrigo Sánchez Haro, que como almeriense, reconoció sentirse profundamente orgulloso y emocionado de presidir este acto oficial en su tierra, en esta feria agrícola, más que consolidada en el panorama nacional e internacional.

Sánchez haro exigió al Gobierno la ejecución de las obras hidráulicas pendientes en Almería

En su intervención, Sánchez Haro aprovechó para recordar la importancia del agua como "valor estratégico" para la agricultura y puso como ejemplo este certamen como referencia de la "espectacular evolución que ha experimentado el sector en el Levante almeriense", en la medida en que no ha dejado de crecer desde que naciera en 1990 (es de carácter bienal) para aglutinar ya a más de 130 empresas y entidades de ámbito nacional e internacional. Destacó la ampliación que la organización ha tenido que acometer para hacer frente a la creciente demanda de los últimos años, hasta alcanzar un total de 10.000 metros cuadrados, un 25% más, para recibir a 60.000 asistentes, lo que supone un aumento del 50%, según las estimaciones.

Sánchez Haro resaltó la importancia de Almería en lo que se refiere a invernaderos, donde el Bajo Almanzora y Níjar suman unas 6.000 hectáreas bajo plástico, además de los cultivos al aire libre, con un papel destacado de la lechuga, y los cítricos, sobre todo en ecológico, con más de 1.200 hectáreas certificadas, el 16% del total andaluz, y otros frutales. Una "relevancia" que, como señaló, requiere que el Estado "asuma sus compromisos y su responsabilidad para garantizar la disponibilidad del agua en una provincia que es modelo de eficiencia en el uso de los recursos hídricos", en clara referencia a la la Ley 1/2018 sobre medidas urgentes para paliar los efectos de la sequía, aprobada el pasado 6 de marzo, que recoge que el precio del agua desalada para riego no exceda de 0,3 euros el metro cúbico.

En este sentido, el consejero recordó al Ministerio de Agricultura la urgencia de "ejecutar de una vez" las inversiones en las infraestructuras hidráulicas pendientes y no concluidas que son de su competencia. Entre ellas, mencionó la ampliación de la desaladora de Carboneras o la reparación de la del Bajo Almanzora, así como el impulso de las aguas residuales regeneradas (ampliación 15 hectómetros cúbicos) y la utilización del agua desalada con la aplicación de una subvención para que el coste no exceda de los 30 céntimos por metro cúbico. En este punto, reiteró la necesidad de incluir 206 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado de 2018 para las obras de desalación, depuradoras y conducciones de suministro que necesita Almería. A su juicio, "no hay lugar para las excusas" ante la existencia del fondo extraordinario de 1.000 millones de euros que establece la ley estatal contra la sequía. "El Ejecutivo de Rajoy debe cumplir y sumarse así al esfuerzo que hacemos en esta materia desde Andalucía", en alusión a los 66 millones de euros convocados por la Consejería que dirige en 2017 para inversiones en modernización, nuevos regadíos y ahorro energético y a la apertura, dentro de 2018, de tres nuevas líneas de subvenciones por un montante de 43 millones de euros que priorizarán el uso de aguas regeneradas.