El alcalde apoya con su firma la prisión permanente revisable

El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, se ha sumado a la iniciativa de mantener la prisión permanente revisable y ha estampado su firma en la carpa que, instalada por Nuevas Generaciones del Partido Popular, va a recoger firmas entre los almerienses para evitar que se derogue esta medida que se introdujo en la anterior legislatura y que hoy algunos grupos políticos en la oposición quieren eliminar.

Con esta iniciativa, el Partido Popular en Almería ha decidido sumarse a la recogida de firmas que han iniciado padres de víctimas asesinadas en favor de que se mantenga la prisión permanente revisable. "Se trata de una medida que defendemos para que aquella persona que demuestre no estar rehabilitada, no vuelva a la calle y, por tanto, no cree alarma social ni pueda volver a cometer un crimen como el que, en origen, le llevó a prisión", ha explicado Fernández-Pacheco.

"No se trata de cadena perpetua, no pedimos nada que no exista en la mayoría de países de nuestro entorno, simplemente se busca que quien no demuestre que está rehabilitado, no pueda salir a la calle y siga cumpliendo la pena impuesta por los jueces", ha dicho, mostrando su confianza "en que sean muchos los almerienses que se sumen a esta iniciativa".