El alcalde buscará un pacto político por el Cable Inglés dentro del Puerto-Ciudad

El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, piensa poner sobre la mesa de la Comisión del Puerto Ciudad la situación actual del Cargadero Mineral El Alquife, con síntomas evidentes de deterioro que denotan el vallado parcial realizado por la Autoridad Portuaria ante el riesgo de desprendimientos. El regidor considera necesaria la implicación de las administraciones para la salvaguarda de este monumento, declarado Bien de Interés Cultural por la Junta de Andalucía, a quien censura el cambio de postura al mantener ahora el Gobierno andaluz que dicho BIC no forma parte de sus competencias.

Tras el llamamiento realizado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Almería (COAA), y la Asociación Amigos de la Alcazaba, dos de los colectivos que destacan por su defensa por el patrimonio, el alcalde entiende que debe existir un pacto político al objeto de garantizar la millonaria inversión que el Cargadero, también conocido como Cable Inglés, requiere para su rehabilitación integral y completa que abarque la totalidad de la estructura y no sólo una parte de la misma. Ahora bien, el regidor estima que el marco apropiado para abordar esta negociación es el proyecto Puerto-Ciudad, donde el monumento podría convertirse en una pieza esencial dentro del Master Plan, a licitar en breve.

"La rehabilitación del Cable Inglés se debe abordar en el seno de la Comisión del Puerto Ciudad, donde debemos encontrar la solución más idónea para evitar que uno de los monumentos más representativos de la ciudad continúe deteriorándose", ha manifestado Fernández-Pacheco, quien espera del Gobierno andaluz un cambio de postura a la adoptada en estas pasadas semanas. Recuerda el regidor del Partido Popular en este sentido los "muchos años durante los cuales, desde consejeros hasta delegados de la Junta, pasando por parlamentarios socialistas, se han hecho fotos y fotos y han anunciado lluvias de millones para el Cable Inglés y ahora -censura el regidor "sin ánimo de polémicas"- no pueden desentenderse y hacer como si la cosa no fuera con ellos. Y si lo hacen -apostilla-, tendrán que explicárselo muy bien a los almerienses". "Y yo creo que no lo vamos a entender", remachó.

Hace referencia directa con ello el alcalde, entre otros anuncios, al proyecto presentado por la Consejería de Cultura para la rehabilitación integral del Cargadero y su transformación en un gran contenedor cultural, con miradores, salas de exposiciones y un paseo exterior que llegaría hasta a una hipotética estación antigua abierta a la ciudadanía, intervención valorada hace casi una década en 18 millones de euros.

Espera el alcalde que la Junta "hable claro" en cuanto a las competencias y a la disponibilidad de actuación que tiene sobre el Bien de Interés Cultural. "Decir ahora que no es suyo para quitarse de en medio no tiene ninguna justificación. Es una cuestión de voluntad política. Si no quieren recuperar nuestro patrimonio histórico, que lo digan claramente. Tampoco el Cable Francés es del Ayuntamiento y lo vamos a rehabilitar, porque entendemos que con ello hacemos ciudad. La actitud de la Junta refleja lo que tantas veces hemos dicho: Almería no está entre sus prioridades".

En contraposición, el alcalde ensalza las aportaciones municipales en relación a los espacios portuarios. "Hasta ahora, el único que está poniendo el dinero por delante para que los proyectos salgan es el Ayuntamiento. Ahí están los 120.000 euros a transferir a la Fundación Bahía Almeriport para el Master Plan. Porque los proyectos sin dinero se quedan en el cajón".