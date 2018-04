El alcalde deja en manos técnicas evaluar la prórroga de Plaza Vieja

La nueva prórroga de tres meses solicitada por la empresa adjudicataria de las obras de rehabilitación de la Casa Consistorial será sometida a la evaluación de carácter técnico que determine si los argumentos esgrimidos por OHL se ajustan a la legalidad y son "sólidos", o serán desestimados, pudiendo incluso ser la constructora sancionada, según ha expresado el alcalde de Almería. Ramón Fernández-Pacheco incidió en que "se trata de un tema administrativo".

El regidor argumenta que los contratos "pueden modificarse" cuando concurren "causas justificadas desde el punto de vista técnico y jurídico" tanto en cuantía, en objeto y en plazos. "Si la empresa presenta una modificación en sustento técnico y legal sólido, el Ayuntamiento lo estimará, si no es así, se le denegará", a lo que Fernández-Pacheco añade que es el director de obra y responsable municipal de la misma quien deberá estimar las razones para conceder un aplazamiento para la entrega de los trabajos o no, si bien en cualquier caso, la obra se finalizará afecte o no a la cuantía comprometida mediante contrato".

Aun haciendo hincapié sobre el "objetivo irrenunciable" de concluir las obras cuanto antes y devolver al casco histórico esta plaza mayor, el equipo de gobierno no ha quedado exento de críticas por parte de los grupos de la oposición ante esta nueva moratoria. Es "totalmente inadmisible", ha calificado el portavoz de Ciudadanos, Miguel Cazorla, quien recuerda que las obras debían haberse concluido en octubre de 2017. "Con el nuevo aplazamiento nos vamos a un año de demora, ¿y quién tiene responsabilidad de esto?" La respuesta se la da así mismo Cazorla, señalando "directamente el equipo de gobierno", por lo que desde Ciudadanos van a solicitar información puntual sobre los costes del retraso, el compromiso de la empresa y los motivos de estos aplazamientos. No se le puede seguir engañando a los almerienses", remacha.

El portavoz socialista entiende que "cuando el Partido Popular adjudica las obras de rehabilitación de la Plaza Vieja a OHL en 2015 a la baja en un 40% y, además, no está lo suficientemente pendiente del ritmo de las mismas y de si se emplea al personal adecuado, solamente puede haber retrasos como los que desgraciadamente se han vuelto a confirmar". A partir de ahí, Juan Carlos Pérez Navas ha instado al alcalde "a que ponga orden, y aliente a su concejala a estar más atenta de motu propio a cómo se ejecuta a pie de obra el proyecto después de que haya llegado hasta a quejarse de los pocos operarios que estaban trabajando, y a actuar con firmeza si lo que corresponde es sancionar a la mercantil".