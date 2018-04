Más de 2.000 almerienses sufren la enfermedad de párkinson

Son más de 2.000 los almerienses que padecen a día de hoy la enfermedad de Párkinson. Una patología que "no se asocia a ninguna edad concreta", tal y como ha señalado Juan Diego Rubio, miembro de la directiva de la nueva Asociación Párkinson Almería, quien ha apuntado que en el colectivo hay personas afectadas que han sido diagnosticadas con 25 años, otras con 40, y otras con más de 60.

Existe una sustancia química en el cerebro denominada dopamina que producen las neuronas. Cuando las neuronas no generan suficiente dopamina se producen trastornos del movimiento, es decir, la enfermedad de Párkinson. Una patología que tal y como han indicado los expertos, puede ser genética, pero no siempre, e incluso cuándo es genética puede ocurrir que unos miembros de la familia padezcan la enfermedad y otros no. En general hay una diferencia entre cuándo la enfermedad es inicial y cuándo está avanzada. Al inicio suele ocurrir que aparece en una parte del cuerpo izquierda o derecha. En un momento más avanzado la enfermedad se da en ambas partes, es decir en todo el cuerpo. También los síntomas suelen aparecer de una manera lenta.

Además hay que saber que cada persona tiene sus síntomas propios, por lo que dos personas que padecen Párkinson no tienen por qué tener los mismos síntomas. "Cada Párkinson es diferente", ha apuntado Juan Diego Rubio, quien ha informado de que en general se puede hablar del siguiente síntomas motores: Los movimientos se hacen más lentos; rigidez, el cuerpo y los brazos y las piernas, se hacen más lentos; temblor cuando se está en reposo... y síntomas no motores: reducción del rendimiento intelectual; depresión y/o ansiedad; dificultad al dormir.... "En mi caso comencé perdiendo movilidad en un brazo, andando y hablando con dificultad, entre otros síntomas". Miembros de la nueva asociación de Párkinson en Almería instalarán esta mañana con motivo del Día Mundial de la enfermedad una mesa informativa en la plaza del Educador, en la que atenderán a todas las personas que demanden información.

El portavoz del colectivo ha detallado que el colectivo fue constituido en el mes de enero y de momento están en trámites con el Ayuntamiento de la capital para buscar un local en el que ubicar la sede del colectivo. Mientras tanto, la Federación Almeriense de Personas con Discapacidad (FAAM), les ofrece su sede los miércoles por la tarde.