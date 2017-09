Unos 1.500 alumnos disfrutarán de talleres sobre educación ambiental

Bajo el lema "Mi ciudad, mi casa" el Ayuntamiento de Almería quiere concienciar a los alumnos de 1º, 2º y 3º de primaria sobre la importancia de respetar y cuidar la vía pública y sus zonas verdes con una serie de actividades relacionadas con la educación ambiental. El colegio Virgen del Mar ha sido el primero en disfrutar de esta iniciativa. Ayer reunieron a medio centenar de alumnos en el parque de Las Familias para hacer una yincana donde niños y niñas tenían que buscar "pistas" con dibujos positivos y negativos sobre acciones cívicas.

Les enseñaron cosas como por ejemplo que los papelesy los chicles no se tiran al suelo, a no hay que pisar los jardines, que no se debe romper el mobiliario urbano como papeleras, bancos para sentarse, no hay que hacer pintadas y en educación vial cosas como que no deben cruzar si está el semáforo en rojo o que deben cruzar por los pasos de cebra. Con éstas didácticas actividades, los pequeños aprenden grandes lecciones de civismo, para evitar en un futuro que comentan faltas y no respeten el mobiliario urbano.

María del Mar Gómez, directora del Colegio Virgen del Mar, ha aplaudido este tipo de iniciativas "con las que se pretende concienciar a los jóvenes sobre la importancia de preservar, conservar y cuidar su entorno más cercano y con ello la ciudad. Nos ha parecido muy interesante la dinámica en la que se participa, enfocada a que se respete el entorno y hacer un uso responsable de él, que además es uno de los objetivos en los que se trabaja en la educación primaria", ha recalcado.

Asistió también el concejal de servicios municipales, Juan José Alonso, quien afirmó que desde el Ayuntamiento han presentado esta campaña en los primeros cursos escolares, entre las edades comprendidas de 6 a 8 años, con el objetivo de concienciarlos de que "la vía pública, las zonas verdes y los parques son una parte más de sus hogares y tienen que cuidarlo y respetarlo como tal".

El concejal ha explicado que esta actividad llegará a 1.500 niños de dieciséis escuelas diferentes. "Se ofertó a los 59 centros de primaria que hay en la capital pero los 16 colegios que se apuntaron primero, serán los que podrán hacer esta actividad. El año que viene sacaremos una segunda fase de esta misma actividad porque la demanda ha sido muy alta", comentó Alonso.

El edil ha insistido en la necesidad de acercar a los más jóvenes, en esta ocasión a través de sus colegios, "la importancia de la colaboración de todos en el mantenimiento y cuidado de la ciudad. Consideramos fundamental crear en ellos unos hábitos de comportamiento para que en un futuro se vea como algo normal lo que hoy, por desgracia, no lo es en muchas ocasiones". Se refiere al vandalismo que hay en las calles y el gran gasto que supone para la ciudad. Estos actos vandálicos en mobiliario urbano y espacios públicos, alcanzan la cifra aproximada de 400.000 euros anuales.