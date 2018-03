"Este año habrá obras del AVE"

íñigo de la Serna Hernáiz (Bilbao, 1971) desgranó ayer su hoja de ruta para la provincia al frente del Ministerio de Fomento. Participó en un desayuno de redacción con Diario de Almería y puso sobre la mesa los principales proyectos a desarrollar en la legislatura, sobre todo en materia ferroviaria. Hizo balance de los compromisos que se están cumpliendo en relación a la línea de Alta Velocidad con Murcia, como el de las primeras expropiaciones y la redacción de los proyectos en tiempo récord y aseguró que de abril a junio van a salir a licitación todos los tramos del Corredor Mediterráneo en la provincia, de manera que se van a poner en el mercado alrededor de 1.500 millones de euros. Es más, se atrevió a anunciar que "habrá obras del AVE en Almería antes de que acabe el año porque entre la licitación y el inicio de los trabajos suelen transcurrir seis meses". Y como el que avisa no es traidor, el que fuera alcalde de Santander advirtió que en los Presupuestos Generales del Estado que verán la luz en los próximos días no habrá consignaciones relevantes para la Alta Velocidad en Almería y se van a contemplar en la programación plurianual comprendida entre los años 2019 y 2023. Si las cuentas estatales se prorrogaran, según Íñigo de la Serna, no supondría ningún problema para las obras pendientes porque hay capacidad de endeudamiento del Adif. Hizo especial hincapié en la licitación de todos los tramos del Corredor Mediterráneo a Murcia, lo que ha tildado de "hecho excepcional". A los cuatro anuncios publicados de expropiaciones se sumará en las próximas horas el quinto previsto para el tramo Níjar-Río Andarax.

Licenciado en Ingeniería, en la especialidad de Hidráulica, De la Serna argumentó ayer que no va a dar plazos que no se cumplan y se mostró reacio al adelanto que han propuesto empresarios y agentes sociales para las obras del AVE en la provincia. Además, entiende que el debate sobre la vía única es fruto de la demagogia y aseguró que que todos los que rechazan que un tercio del trazado no sea de doble vía no sabrían decir ni los trenes que puede asumir. "Están pidiendo algo sin comprender ni para qué sirve. Para eso tenemos un estudio funcional que nos dice que cuando se ponga en marcha en 2023 no se ocupará ni el 50% de su capacidad y en el año 2050 rondaría el 70% en el mejor de los escenarios analizados". Además, recordó que sin necesidad de que se amplíe a doble vía "se pueden multiplicar las posibilidades con la doble composición de trenes y la circulación nocturna para los de mercancías". A juicio del ministro de Fomento, "tenemos capacidad más que sobrada para albergar cualquier tráfico ferroviario que pueda generar la provincia en el horizonte más lejano que hemos podido pensar". De hecho, señala que se está empleando la misma fórmula en otras ciudades en las que se alternan los tramos de vía única con los de doble. "¿Tendría sentido gastarnos el dinero en una infraestructura sin utilidad? Está claro que no. Nuestra obligación es optimizar los recursos y para eso tenemos el estudio funcional riguroso de Adif". En relación a los agravios comparativos con el resto de capitales, De la Serna ha explicado que en Santander iban a tener dos altas velocidades y siendo ministro han presentado un proyecto que comprende AVE hasta Reinosa, después vía única electrificada a Torrelavega y allí se duplica la vía de ancho ibérico. "Vamos a tener algo muy inferior a lo que se está programando en Almería y no es porque yo quiera algo peor para mi tierra. Hemos entendido que es competitivo y lo más razonable", añadió.

La renovación de la vía a Granada con ancho internacional permitirá reducir los tiempos

Sobre la mejora de la línea con Granada, que ha desterrado el proyecto de Alta Velocidad que en su día se concibió, el responsable de Fomento lo justifica en base a un criterio de racionalización de los recursos. "Se ha buscado la mejor solución posible teniendo en cuenta que la relación natural con Madrid y Barcelona se hará a través de la Alta Velocidad con Murcia". Íñigo de la Serna señala que se dará continuidad al tráfico de mercancías y a la conexión con Bobadilla y Algeciras mejorando la infraestructura con la inversión de 360 millones para adaptarla al ancho internacional en sintonía con lo que se está implantando en otras ciudades. "En la conexión de Sagunto-Zaragoza con los primeros 15 millones de euros ya hemos conseguido disminuir el tiempo del tráfico de mercancías en casi tres horas eliminando las limitaciones técnicas de velocidad y se va a incrementar la capacidad de carga de la plataforma hasta las 22 toneladas y media e incorporar el sistema tren-tierra que permitirá reducir el trayecto de viajeros en 23 minutos", añadió. En base a ese ejemplo, el ministro precisó ayer que la inversión prevista en Almería permite dar continuidad al Corredor Mediterráneo en la conexión con Andalucía y rebajar los trayectos en lo que se pueda.

No se quiso mojar con la fecha de puesta en funcionamiento del AVE en Granada porque está en una fase de pruebas en la que sólo prima la seguridad. Una vez que se abra la línea los almerienses se podrán beneficiar a través de un cambiador de ancho que saldrá a licitación en abril. De la Serna ha explicado que con un coste de seis millones tiene una ejecución de menos de un año, por lo que antes del verano de 2019 podría estar disponible. También se pronunció sobre la transformación real que va a experimentar la ciudad con la llegada de la Alta Velocidad y la rehabilitación de la estación del ferrocarril. Y en este sentido ha asegurado que siempre priorizará el criterio del alcalde. "Yo aquí soy muy municipalista, todo lo que se apruebe en Almería será en plena coordinación y consenso con el Ayuntamiento". De ahí que, según reconoció ayer, se incline más por el proyecto de integración del tren defendido por la administración local que por el planteado por los técnicos de Adif. "Será ambicioso, subrayó, pero también es realista y asequible y tiene mi respaldo".