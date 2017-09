Un año y 9 meses por atacar con un hacha a un compañeroCondenada por llamar dos veces a su ex pese a tenerlo prohibido

El Juzgado de lo Penal número 1 de Almería ha condenado a un año y nueve meses de prisión por un delito de lesiones a E.M.Z., un vecino de 45 años de Níjar (Almería) que el pasado mes de agosto agredió con un hacha a un compañero de trabajo tras una discusión. Los hechos tuvieron lugar sobre las 18.00 horas del 23 de agosto en un cortijo de la localidad nijareña de Campohermoso, en el que el condenado y la víctima mantuvieron una "pequeña discusión verbal", según recoge la sentencia, a la que ha tenido acceso Efe. Tras esto, el hombre golpeó de "forma brutal" con un hacha a la víctima, quien sufrió lesiones que requirieron de asistencia médica y quirúrgica. La Guardia Civil informó tras la detención de E.M.Z. de que este había sacado el hacha de su vehículo, según el relato del agredido en el Hospital El Toyo de Almería, en el que ingresó a causa de heridas de arma .

El Juzgado de lo Penal 1 de Almería ha condenado a medio año de prisión a una mujer que llamó en dos ocasiones a su ex a pesar de tener una orden de alejamiento. El fallo señala que la acusada P.C.G.L. era conocedora de que tenía en vigor una orden judicial de alejamiento y de prohibición de comunicarse respecto del hombre que había sido su pareja. Sin embargo, sobre las 1,55 horas del 19 de agosto de 2017 lo llamó por teléfono en dos ocasiones. Por estos hechos ha sido condenada a seis meses de prisión por un delito de quebrantamiento de medida cautelar. Sin embargo, no entrará en prisión pues se ha suspendido la ejecución de esta pena a condición de que no delinca durante dos años.