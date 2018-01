Un autobús que lleva "la paga" a 16 pueblos

¡maría! ¡Que ya viene el de la paga!. ¡Ya está en la plaza el q trae la paga!... Así se corre la voz de calle en calle cuando alguien ve venir por la carretera de enfrente, la Era del Ruido, el autobús de Cajamar que una vez al mes recorre los pueblos mas pequeños de la provincia que no disponen de oficina física. Algunos con una distancia de 20 kilómetros con la oficina mas cercana, como es el caso de Bacares con la sucursal de Tíjola. Es como cuando viene el pescadero, alguna tienda con ropa, zapatos o sartenes, o incluso cuando cada mañana llega el médico o el ATS al consultorio. Los vecinos se van avisando unos a otros tocando de puerta en puerta o incluso a voces. Su presencia en la plaza del Ayuntamiento a final o a principio de mes ya es familiar, sobre todo para aquellos clientes fieles que cada mes acuden de forma rigurosa al mismo sitio y a la misma hora. Jubilados y pensionistas en el 80% de los casos.

Lleva unos meses recorriendo estas sinuosas carreteras del Valle del Almanzora pero la satisfacción entre los usuarios, casi todos mayores de 65 años e incluso más, es máxima. Y es que ademas de poder cobrar sus pensiones, también pueden hacer ingresos, reintegros, transferencias u otras operaciones que antes no se podían hacer si no era en la sucursal de Tíjola. Hasta la puesta en marcha de este novedoso servicio, que en otros pueblos de la provincia se inició hace ya un año, era un agente financiero el que con su propio vehículo se acercaba hasta un local prestado por la Hermandad del Santo Cristo junto a la iglesia del municipio para pagar a los jubilados, que son los principales clientes de esta entidad en el pueblo. Y como Bacares son muchas las localidades que recorre la Oficina Móvil de Cajamar cada mes para acercar los servicios al ciudadano.

La valoración de los usuarios es 100% positiva, pues han visto aumentados sus servicios a la par que la seguridad y privacidad a la hora de realizar sus gestiones financieras. Cajamar es consciente de este problema que supone para los ciudadanos no poder ir a Tíjola donde está la oficina más cercana y ha establecido este sistema de Oficina Móvil o Itinerante como servicio a su tradicional clientela más que como un negocio. Y lo mismo en un total de 16 pueblos con circunstancias similares.

La nueva Oficina Móvil de Cajamar ha sido renovada el pasado mes de noviembre completamente. El vehículo que ejerce como sucursal itinerante por los pueblos de la provincia ha sido dotado de las más modernas tecnologías y adaptado a las necesidades de movilidad y accesibilidad. Antonio Herrerías, con 24 años de experiencia en la atención al cliente en diversas oficinas de la entidad, es la cara visible de Cajamar en esta oficina móvil.

El vehículo que alberga la oficina, un camión Iveco con una caja de 6,2 por 2,3 metros, cuenta con un aprovechamiento completo del espacio disponible para el despacho de atención al cliente, totalmente climatizado, y con una rampa de acceso para garantizar el acceso a personas con dificultades o movilidad reducida.

Además de vestíbulo o sala de espera y un puesto para la atención al público, el interior alberga un cajero para la disposición de efectivo, la realización de ingresos y el pago de recibos e impuestos, y una zona de autoservicio con iPad e impresora, para que los clientes puedan realizar personalmente sus operaciones. Todo ello es posible gracias al sistema de comunicaciones con el que cuenta la oficina móvil, dotada de tecnología 3G, 4G y satélite con posicionamiento automático para garantizar la conectividad incluso en las poblaciones más aisladas.

Este nuevo servicio supone un cambio muy importante para aquellos habitantes de pueblos con un censo de edad avanzada, que en la mayoría de casos no se encuentra habituada a operaciones electrónicas, al uso de cajeros o al lenguaje financiero habitual. De hecho, en estos casos se trata de poblaciones tan pequeñas que ni siquiera había oficinas físicas o que ya no es viable continuar en ellas con un agente financiero. Esta unidad móvil de Cajamar garantiza que los habitantes de estas pequeñas poblaciones no queden desatendidos y puedan recibir los servicios financieros igual que hasta ahora.

El cambio iniciado por Cajamar ya ha sido puesto en práctica por otras entidades financieras en España, y también ha sido efectuado por la cooperativa almeriense en otras provincias en las que tiene implantación territorial prestando servicio en otros 15 pueblos de Alicante, Valencia y Castellón.