El azufaifo de Almería se convierte en pieza clave contra el cambio climático

El proyecto Life Adaptamed sigue su curso. Almería se ha convertido en un verdadero laboratorio de lucha contra el cambio climático y este es el proyecto de mayor envergadura, ya no solo por financiación, sino por que cuenta con herramientas de última generación para llevar a cabo los estudios y porque no se basa solo en un análisis, también está aplicando sobre el terreno una batalla para luchar contra un fenómeno que podría expandar la semiaridez de Almería a buena parte del resto de España. Igual es tarde, quizás no.

En el proyecto Europeo Life Adaptamed, que en Almería trabaja en Cabo de Gata, son de vital importancia los azufaifos. Gracias al gran dosel vegetal que generan son muy activos en la mitigación del cambio climático en zonas áridas a través de la fijación del carbono en sus hojas. Además, ofrecen hábitat para numerosas especies animales, siendo de particular importancia los insectos que albergan y que pueden ser beneficiosos para la agricultura. De la misma forma, contribuyen al control de la desertificación al permitir el desarrollo de la vida bajo condiciones ambientales muy rigurosas y a las avenidas en ramblas. Además, los azufaifas regulan el ciclo ya que participan de las transferencias de agua desde el suelo hasta la atmósfera mediante la evaporación de agua a través de sus hojas.

Mantener estos matorrales y toda la biodiversidad asociada a ellos es uno de los objetivos del proyecto Life ADAPTAMED. Su principal peculiaridad reside en que, según explica Amigos del Parque Natural Cabo de Gata, debido a las largas raíces que poseen, son capaces de aprovechar las aguas subterráneas, un recurso sólo accesible a ellos. Es precisamente esta característica la que explica su carácter de plantas caducifolias que mantienen sus hojas turgentes desde la primavera hasta el otoño.

Cabo de Gata es un escenario vital al dar cabida a las mejores muestras de ecosistemas áridos europeos.

El proyecto Life Adaptamed -que trabaja con ayuntamientos, asociaciones, población y trabajadores-, es gestionado por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y cuenta con unos fondos de 5,5 millones de euros.