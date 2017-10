La basura, el siguiente recibo en bajar tras las nuevas deducciones del IBI

El Ayuntamiento de Almería se prepara para modificar a la baja la tasa por el servicio de recogida de residuos urbanos y limpieza de la ciudad, según anunció en el Pleno celebrado ayer la responsable de las cuentas municipales, María Vázquez. El anuncio de la concejal del Partido Popular es inesperado, sobre todo teniendo en cuenta el pasado más reciente de esta figura tributaria, congelada en estos últimos tres años y cuyas modificaciones anteriores han sido siempre al alza, resultado de aplicar IPC's acumulados y enmarcadas en un discurso que los populares han mantenido invariable en estas últimas legislaturas y que comparaba lo que pagan los capitalinos por este servicio con otros municipios de la provincia y ciudades españolas a la hora de ensalzar que, el de Almería, es de los recibos más económicos del país.

La representante del PP comunicó la decisión del equipo del Gobierno al resto de la Corporación durante el transcurso de la sesión plenaria, pero casi de puntillas, pues la edil no abundó ayer sobre el alcance que la medida tendrá sobre los bolsillos de los almerienses y cuándo la misma será tramitada para su aplicación, aunque se entiende que la tasa será aligerada ya para el recibo del próximo año.

Trámites en marcha -o no-, para elevar a Pleno esta reducción de los recibos de la basura, lo que sí obtuvo la aprobación municipal, con los votos a favor de los concejales del PP, el apoyo de Ciudadanos y ocho abstenciones por parte del resto de concejales de la oposición, fue la nueva bajada del Impuesto de Bienes Inmuebles que, aun siendo leve, llegará a los hogares en 2018 al fijar tipo de gravamen de 0,49 a 0,485%, cuando se trate de bienes de naturaleza urbana, y del 0,625% cuando se trate de bienes de naturaleza rústica. Más notable será la bonificación para las familias numerosas (un 50%) y, sobre todo, para las familias numerosas especiales (hasta un 90%), una tipología fiscal a la que también se podrán acoger, según los anuncios ministeriales, aquellas con cuatro hijos, y no solo cinco o más lo que hará posible, según prevé Vázquez, que sean más de 347 las familias que de esta categoría se puedan beneficiar.

El Ayuntamiento lanzará una campaña de difusión sobre bonificaciones a las que la ciudadanía puede acogerse con carácter general, necesaria teniendo en cuenta, como hizo ver la bancada socialista, que de las 3.000 familias numerosas que podían haberse beneficiado de anteriores deducciones solo lo han hecho 1.113. Pero este es solo uno de los datos que quiso poner de relieve el portavoz del PSOE, Juan Carlos Pérez Navas, quien no quiso "pasar de hurtadillas" por el impuesto que más nutrientes aporta a las arcas públicas. El representante socialista, quien considera esta bajada como un "engaño" al entender que "se trata, no de una deducción, sino de una devolución" al haber subido el Ayuntamiento el año pasado el coeficiente para amortiguar la bajada del valor catastral, ha acusado al PP de actuar como un "banco malo" y de "bloquear una nueva actualización de los valores catastrales". Frente a ello, Pérez Navas exige una reforma fiscal arbitrada por una "Comisión de Expertos" que determinen medidas para "no cobrar más, sino mejor". Entre sus propuestas, revisión de los valores catastral por barrios, bonificaciones a familias teniendo en cuenta sus ingresos o a viudos con pensiones mínimas, por ejemplo.