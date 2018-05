"Cuando estaba bien de la cabeza estaba bien con el bebé, le compraba lo mejor"

"Cuando estaba tranquilo siempre estaba muy contento con el bebé. Se sintió feliz con el nacimiento del niño. Cuando no había discusiones entre nosotros y éstaba bien de su cabeza estaba contento con él. Nunca le pegó, le compraba lo mejor de todo". Así concluía ayer su declaración la madre del nijo de 45 días que presuntamente murió el 24 de junio de 2016 a manos de su padre, Hicham B., quien presuntamente lo golpeó contra el suelo porque su pareja le daba de comer al pequeño en lugar de limpiar. De esta forma respondía ayer a las preguntas del letrado de Hicham, Nabil El Meknassi, a quien también le confesó que cuando se produjeron los hechos al acusado le "cambió" la cara: "Sus ojos se dilataron, salieron mucho, me dijo que no limpiaba y me empezó a decir que era una guarra, una marrana". A pesar de este relato en apariencia positivo para el único acusado en esta causa que desde el lunes juzga un jurado popular en la Audiencia Provincial de Almería, no todo se puede interpretar de la misma forma. La mujer dijo que había amenazado con matarlos al niño y a ella en varias ocasiones, pero que nunca pensó que "fuera real".

También narró cómo sufrió "dos o tres" agresiones "fuertes" por partes del acusado, del que dijo que la había cogido del pelo y del cuello y golpeado. "La primera vez en su casa, estaba embarazada y me dio un golpe fuerte por la espalda, me quedé con mucho dolor",sostuvo, asegurando que no denunció nunca ninguno de estos episodios porque pensaba que el hombre "iba a cambiar". Ha asegurado que la noche del 24 de junio de 2016, cuando ocurrieron los hechos, no habían podido dormir, que dejó al niño con Hicham B. y se levantó sobre las diez de la mañana porque había estado despierta hasta las seis. "Me preguntó que había preparado para comer, me decía que la casa estaba sucia, que era una marrana, una guarra. Como la puerta estaba abierta, le dije que no chillase, se fue a la puerta y me dijo las mismas cosas (...) luego me cogió del pelo y me pegó con rabia", ha afirmado. La mujer ha asegurado cuando le dijo al acusado que la dejase en paz porque no quería saber más de él éste tiró al suelo al bebé.