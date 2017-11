Las cámaras que vigilan el uso del cinturón empiezan hoy a denunciar

Desde hoy, los conductores que circulen sin cinturón de seguridad y sean captados por alguna de las 50 cámaras que la Dirección General de Tráfico tiene instaladas en las carretera para controlar el uso de dicho dispositivo recibirán en su domicilio la correspondiente denuncia. Esta medida es continuación de la acción llevada a cabo en los dos meses anteriores en los que la DGT ha enviado únicamente una carta informativa a los conductores de los vehículos que han sido captados sin hacer uso del cinturón de seguridad.

Según el director de Tráfico, Gregorio Serrano, "estos dos meses han servido para que los ciudadanos conozcan que disponemos de estos instrumentos que captan de forma telemática la imagen, y han podido conocer dónde están colocadas las cámaras, ya que su ubicación es pública y puede consultarse en la web de la DGT". Además ha añadido que "El objetivo no es otro que salvar vidas, porque cada año alrededor de doscientos fallecidos viajan sin hacer uso del cinturón de seguridad, dispositivo que reduce a la mitad el riesgo de muerte". En estos meses, se han enviado 331 cartas informativas a aquellos conductores que han sido captados sin cinturón, ya que solamente se envían las fotos que no ofrecen duda alguna sobre el no uso de dicho dispositivo de seguridad lo que supone una garantía para el ciudadano.