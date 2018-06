"El cambio es imparable"

El portavoz del Grupo Municipal Socialista y senador, Juan Carlos Pérez Navas, presentó ayer en la Plaza Vieja su proyecto político ante decenas de militantes a los que ha pedido su apoyo para ser el candidato del PSOE y así poder arrebatar la Alcaldía de Almería al PP. El aspirante aseguró que su proyecto es compartido con los miles de ciudadanos y militantes que en los últimos tres años le han planteado propuestas para cambair la ciudad y promover un equipo de gobierno dialogante y que los atienda. "Vamos a ganar las elecciones municipales como fuerza más votada, sin depender de nadie, porque el cambio de la ciudad es imparable y todos nos ven como la alternativa real". En este sentido, Pérez Navas afirma que se proyecto está basado en cuatro ejes que son más empleo e igualdad de oportunidades, más calidad en los servicios públicos y cohesión de los barrios, lucha por la igualdad y participación y transparencia. A la militancia, tal y como pronunció en el acto que celebró a última hora de la tarde en la Plaza Vieja, el escenario en el que hace tres años anunciaba que iba a ser alcalde antes de que Ciudadanos cambiara su voto, les ofreció "compromiso, cercanía y sentirse orgullosos de todos sus representantes municipales" y no dudó en recordar que han estado todos los días en las calles de la ciudad trabajando codo con codo con los vecinos en la solución de sus problemas.

El senador rechazó cualquier crítica a su oposición municipal y asegura que ha sido contundente y adecuada y "el que no lo vea así estará pensando igual que el PP". Pérez navas asegura que en los plenos "he dejado noqueado" al equipo de gobierno en muchos plenos y esa es, a su juicio, una de las evidencias de que sólo tienen lealtad con los ciudadanos.

El dirigente socialista, nacido en Las 500 Viviendas en 1965, no quiere confrontación con la otra candidata, Adriana Valverde, al entender que no hay que ir contra nadie para ganar las primarias del domingo. "Los socialistas no votan a Susana Díaz ni a Pedro Sánchez, deben distinguir de un proceso interno para conquistar la Alcaldía de Almería y estoy convencido de que saben que soy el más capacitado y preparado para lograrlo porque, además, nos estamos jugando la ilusión y esperanza de miles de personas y no creo que me castiguen por ser de una u otra opción". El senador asegura que está contento con el nuevo tiempo que ha abierto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero también por los tres años de gestión de Susana Díaz al frente de la Junta. Pero lo que más le enorgullece es que las grandes transformaciones de la ciudad, a su juicio, han sido las que han hecho los socialistas. El actual portavoz del Grupo Municipal Socialista no dudará en ponerse a trabajar junto al que gane, si pierde las primarias, al considera que "juntos somos más fuertes". Con más de treinta años de militancia, Pérez Navas cree que ha demostrado con creces su compromiso y honestidad y, bajo la tutela de los susanistas y por ende de la dirección provincial, se enfrentará a los sanchistas con la intención de ser el candidato.