El camino hacia a la NBA de un alumno sobresaliente y primera empresa online

La historia de David Hernández, un joven almeriense de 19 años que este verano inicia el segundo curso en Concordia University, es un ejemplo del sueño americano. Después de estudiar en el Stella Maris decidió dar el salto a USA y crecer en lo académico y también en lo deportivo al tener beca de baloncesto. De hecho, este verano está compitiendo con jugadores de la NBA en la Drew League. Ha sido uno de los mejores alumnos de su universidad y recuerda que cuando un deportista no aprueba no puede seguir jugando. Además de sus buenas notas en Bursátil, ha tenido tiempo para crear una empresa online de comercio con compañeros. "Llamo a casa todos los días y están encantados con mi decisión. Me costó el idioma, pero cuando vienes con mentalidad de adaptarte superas los obstáculos".