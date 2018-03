La camiseta, todavía bajo análisis, puede ser clave

Una camiseta y su correspondiente prueba de ADN. Esas son las únicas pruebas contundentes y oficiales sobre la desaparición de Gabriel Cruz justo cuando se cumple una semana de su separación. El pequeño salía en torno a las 15:30 horas de la casa de su abuela para acudir a la de su tía Rosita para jugar con sus primos. Recorrió el mismo trayecto que había hecho por la mañana. Era la última vez de una infinidad de veces, pues el pequeño pasaba los fines de semanas y las vacaciones en la barriada nijareña de Las Hortichuelas Bajas.

Era un recorrido de apenas 100 metros que se realiza en un minuto. "Él iba corriendo y no tardaba ni 30 segundos", decía la madre. Pero el martes 27 de febrero a las 15:30 horas, a Gabriel Cruz se le perdió la pista justo en ese camino de tierra. Cuando su abuela fue a casa de tía Rosita para recogerlo, comenzó la desesperación. Nadie sabía donde estaba el pequeño. Inmediatamente se dio el aviso a la Guardia Civil y el miércoles ya había cientos de voluntarios realizando batidas en la zona.

Desde aquel día, Patricia, la madre de Gabriel, cada mañana realiza el mismo ritual: "Me levanto con fuerza, toco su bufanda para tenerlo presente de alguna manera y preparo su bolsa con ropa nueva. Miro a su padre. Entonces sé que va a aparecer".

Y pronto saltó noticia. La Guardia Civil había detenido a un vecino de Antas que durante años había "acosado" a Patricia. Tenía una orden de alejamiento y acababa de ser condenado por quebrantarla. El pasado sábado, el detenido pasó a la cárcel y rápidamente los padres de Gabriel descartaron que estuviera relacionado con la desaparición, al igual que había declarado la Guardia Civil por activa y por pasiva.

En la tarde del mismo día, Ángel, padre de Gabriel, salió a pasear por la zona acompañado de su actual pareja: "Nos fuimos a estar por ahí, por no estar parados y salimos a una zona por la que solíamos ir a pasear. Allí estaba la camiseta. Nos dimos cuenta de que podía ser de mi hijo. No estaba a la vista, sino por unas cañas", explica Ángel, quien no puede precisar si estaba seca o mojada porque no la llegó a tocar: "Me fui de allí inmediatamente para no pisar ni tocar en la zona".

Inmediatamente, la prenda, de color blanco, que no estaba en las que se habían descrito inicialmente, probablemente porque no estaba a la vista, pues era de manga corta y de llevarla habría sido debajo de la sudadera, viajó hasta Madrid para ser analizada por la Brigada de Criminalística de la Guardia Civil. Ayer, el ministerio del Interior, Ignacio Zoido comunicó a la familia los primeros resultados del estudio y luego lo hizo público a través de su Twitter. La camiseta contiene el ADN de Gabriel "sin duda alguna".

Esto solo indica que el pequeño la llevó puesta en algún momento y todavía no se puede establecer ninguna hipótesis alrededor de ella, pues se sigue analizando por si existieran restos orgánicos de otra persona. "Hay que esperar porque lo prioritario era saber que era del chico pero, a partir de ahí, va a dar más información porque se sigue sometiendo a pruebas que tardan más tiempo. No tenemos completa la información que nos puede dar", explica Antonio Sanz, delegado del Gobierno en Andalucía, quien argumenta que no consta que haya sangre en la prensa "pero como se está sometiendo a análisis, ya daremos toda la información que de ella cabe esperar aunque hace falta más tiempo para tener una información más completa".

El portavoz de la Guardia Civil en Almería, David Domínguez, tampoco puede "confirmar" si la camiseta estaba seca o mojada porque pertenece a parte de investigación", al tiempo que dice desconocer si se busca el ADN de otra persona en la prenda de vestir porque "esas gestiones forman parte de la investigación".

En el entorno de la depuradora donde fue encontrada la prenda volverán a pasar los perros del Servicio Cinológico, de patrullas de Seguridad Ciudadana, especialistas del Servicio de Montañas de Granada en zonas altas y de acantilados.

La familia se ha tomado esta noticia como un hecho verdaderamente positivo. "Es un rayo de luz de estar en el camino", dice la madre, que manda un mensaje directo a Gabriel: "Mi amor, estamos aquí y vamos a encontrarte y estamos ya como hemos dicho mil veces, dispuestos a todo lo que haga falta para estar con él y lo vamos a encontrar". Su padre explica que "como padres sentimos que él está bien y está vivo", explica el padre, quien agrega que "ahora mismo estamos un poquito mejor, nos agarramos a esta buena noticia y que Gabriel tiene que estar vivo, y que está bien todavía, que alguien lo tiene en algún sitio y lo vamos a encontrar".

El rastreo se mantuvo durante toda la jornada ayer en un radio de 6 kilómetros, donde se realizaron batidas tal y como se han desarrollado hasta el momento e incluso se vuelve al lugar donde se encontró la camiseta, en el Barranco de las Águilas, junto a la depuradora. Además, en un radio de 12 kilómetros se realizan trabajos de búsqueda específicos en lugares de complicado acceso tales como balsas, pozos o cortijos.