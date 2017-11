"La campaña ha arrancado bien dentro de lo que cabe. Los precios son aceptables"

Una de las mayores firmas de la provincia, Vicasol, estuvo representada en el desayuno informativo por su presidente, Juan Antonio González, quien analizó el inicio de este curso desde la perspectiva de esta cooperativa. "El agua es uno de los retos del sector, pero no el único. Está también la virosis, la organización de la oferta para mejorar los precios, etc.", aseguraba el presidente de la cooperativa vicaria.

Para Vicasol, la presente campaña ha comenzado bastante bien, "y creo que agua no está faltando ahora. Los precios han empezado aceptables dentro de lo que cabe, pero ya se sabe como es esto. Yo no tengo una varita mágica para saber cómo va a continuar esto", subrayaba González, quien considera que aún así los meses venideros no pintan mal, ya que las plantaciones son regulares y las condiciones actuales le dan al sector la fuerza suficiente para poder competir y comercializar sus productos con garantías en el continente europeo, y también fuera, donde se siguen buscando mercados.