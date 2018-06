"El cáncer de piel es posiblemente el más frecuente en la provincia de Almería". Así lo ha asegurado la directora de la Unidad de Gestión Clínica de Dermatología del Complejo Hospitalario Torrecárdenas, Mercedes Alcalde, que ha detallado que aunque no se registran todos los tipos de cáncer de piel que se detectan, la incidencia en la población almeriense es bastante elevada". Además, "en los últimos años se ha visto una evolución ascendente en nuestra zona de referencia".

La especialista ha cifrado en un total de 800 las intervenciones realizadas a lo largo del pasado año 2017 de cáncer cutáneo no melanoma, el más frecuente. El melanoma, es menos frecuente y el número de casos registrado el pasado año fue de 37. Cabe recordar que en el año anterior, (2016), se diagnosticaron

más de 600 carcinomas cutáneos, de los cuales 500 fueron basocelulares; y 120 espinocelulares, así como 30 nuevos casos de melanomas. Alcalde ha recordado que el cáncer cutáneo no melanoma se relaciona con la radiación solar acumulada a lo largo de la vida. "Suele aparecer en pacientes con edades avanzadas, pero cada vez se dan más casos en personas jóvenes". El melanoma, "se asocia a una exposición solar intermitente".

No obstante en ambos casos, el riesgo de sufrir un cáncer de piel es mayor dependiendo de diversos aspectos, como el fototipo de piel o el componente genético, entre otros. Las lesiones cancerosas suelen aparecer en las zonas que con mayor frecuencia están expuestas a los (rayos UVA y UVB) como la cara, el cuello, la espalda y las extremidades. El cáncer de piel es uno de los tipos de cáncer más fáciles de tratar, con una tasa de curación muy alta. Sin embargo, la concienciación pública acerca de los síntomas y signos de presentación del cáncer de piel es actualmente baja, lo que significa que desgraciadamente todavía hay muchos cánceres que se detectan más tarde de lo que se podría.

Los principales medios de protección ultra violeta recomendados son el uso de ropa protectora; evitar la luz solar directa entre las 11:00. y las 17:00 horas durante el verano (cuando la radiación está en sus niveles máximos), buscar la sombra y aplicar regularmente y correctamente protectores solares. Las personas con ojos azules, cabello rojo o rubio, con tez clara que se quema con facilidad, "se broncea poco y a las que le salen pecas cuando se exponen al sol son las personas con mayor riesgo de quemarse al exponerse de forma inadecuada al sol y, por ello, a desarrollar un cáncer de piel", ha incidido la doctora Alcalde. Se deben extremar las medidas de protección en el caso de los niños, ya que durante esta etapa de la vida los daños del sol tienen una mayor influencia en aumentar el riesgo de desarrollar un cáncer de piel a lo largo de la vida. La prevención primaria consiste en disminuir los factores que aumentan la probabilidad de que la enfermedad se produzca y para el cáncer de piel consiste principalmente en limitar la exposición dañina a los rayos ultra violeta. Una exposición dañina al sol no es exclusiva de la exposición voluntaria que se produce cuando alguien va a la playa a tomar el sol. Puede serlo también con otras actividades. Existen varios tipos de exposición al sol: Fortuita - tiempo que se pasa al aire libre en días soleados durante las actividades diarias rutinarias; exposición recreativa al sol - tiempo empleado disfrutando de actividades deportivas o recreativas al aire libre cuando hace sol; exposición al sol por razones laborales - tiempo que pasan expuestos las personas que trabajan al aire libre (agricultores, pescadores, socorristas, carteros, personal de mantenimiento, etc.); deliberada - tiempo que se pasa al aire libre con la intención deliberada de tomar el sol.

La prevención secundaria implica la detección del cáncer de piel en sus fases más tempranas de manera que se pueda tratar de forma satisfactoria. Esto supone realizar autoexploraciones regulares (mirarse toda la superficie de la piel una vez al mes), conocer sus propios factores de riesgo y acudir a la consulta del dermatólogo regularmente para someterse a un examen de la piel. Todo el mundo debería conocer la superficie de su piel, y realizar autoexploraciones periódicas (una vez al mes), tal y como han indicado los expertos. Puede ser de bastante utilidad realizarse un reportaje fotográfico de toda su piel al inicio para poder constatar los eventuales cambios que pueden aparecer con el tiempo. El cáncer de piel no desaparece si se le ignora, y si se le permite avanzar, puede causar deformaciones, complicaciones e incluso puede provocar la muerte en el caso de los melanomas.

Haga clic en los enlaces siguientes para obtener información sobre como examinar su piel en busca de lesiones sospechosas. Las reglas de oro son: No lo ignore, con la esperanza de que desaparecerá. No espere a ver cómo evoluciona, ni lo trate usted mismo. No presuma que no es nada grave. No piense que no es una prioridad subsanar el problema. Y, sobre todo, no tenga miedo de acudir a su médico o dermatólogo.