"Nuestra candidatura no es el fin de nada, es un enorme trampolín"

La visita de Antonio Silván, alcalde de León, a la capital sirve, principalmente, para aprender. Para diseñar e incluso reorganizar la estrategia de Almería de cara a la capitalidad gastronómica. Y eso lo tiene bien claro el regidor de la ciudad almeriense, Ramón Fernández-Pacheco cuando señala que Almería encuentra en esta cita "una oportunidad única de aprender de quien lo ha hecho bien".

El primer edil almeriense tiene fijado el destino de este camino. "Almería 2019 debe reflejarse en un aumento de turistas que se repita en los próximos años. La gastronómica es uno de los principales factores a la hora de viajar", explica.

Fernández-Pacheco entiende que deben ir de la mano de los que más saben, "los hosteleros"

Consecuentemente, para Pacheco, Almería 2019 no es el final de nada, sino "un trampolín para que Almería se posicione como un destino turístico al que la gente se acerque no solo por nuestro parque natural, playas o patrimonio. También porque se come, objetivamente, muy bien". El alcalde resalta los grandes productos de la tierra, así como sus productores. Entiende que la tierra posee una ventaja, y es la de poder combinar la tierra y el mar "y la seguridad de poder contar con un sector profesional de altísima cualificación".

Para Ramón Fernández-Pacheco este no es solo un reto personal, entiende que va mucho más lejos: "No soy el alcalde de la capital gastronómica, pero quiero serlo el año que viene. No vamos a dejar de trabajar para conseguirlo. Y no lo digo en primera persona. Estamos hablando de un éxito colectivo que sería de todo. Porque a todos nos beneficiaría que Almería entre en el mapa de las ciudades gastronómicas de uno de los países del mundo en los que mejor se come y de ese modo sumemos un atractivo más".

Aunque el proyecto hacia la capitalidad ya suma meses de elaboración, quedan numerosas pinceladas y ya se están trabajando en ellas contando con la ayuda de, según el alcalde, "los que más saben", que no son otros que los hosteleros. Pero agradece a la sociedad almeriense "cómo se está volcando". Fernández-Pacheco insiste en que "esta candidatura es de toda la provincia de Almería y debe ilusionarnos a todos por igual". El primer edil almeriense detalla que "para ganar hay que prepararse y hacerlo bien. No queremos fallar y estamos aprendiendo de quienes antes de nosotros aceptaron el riesgo y salieron ganadores".

Además, echa un vistazo a la percepción que, según su punto de vista, los almerienses tienen de sí mismos: "Durante años, demasiados años, el debate en Almería se ha centrado en lo que hemos sido y lo que somos. Nuestra forma de ser, nuestros problemas, nuestros defectos y nuestras carencias. Ha llegado la hora de que orientemos ese debate a algo más productivo. En Almería tenemos que pensar menos en lo que somos y pensar más en lo que podemos ser. Y esa línea de pensamiento hay que situar el impulso colectivo que supone aspirar a que Almería pueda ser la capital de la gastronomía en el año 2019".

El dirigente popular entiende que la única manera de no fallar es manteniéndose al margen: "Y aunque el método más seguro para no equivocarse es siempre no hacer nada, creo que Almería debe asumir el resto desde la convicción de que es posible alcanzar el éxito. Pero como la reflexión sin convicción es solo un salto al vacío insisto en una sólida base: es posible ganar".

El alcalde, además, pone fin a alguno de los mitos como el de la cantidad de bares que hay Almería: "León es la que más tiene, con 5 por cada millar de habitantes".